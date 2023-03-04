Прогноз на бой Тархан Идигов (Рос) — Кирилл Самадуров (Блр) 05-го марта

«Тархан Идигов (Рос)» – «Кирилл Самадуров (Блр)». 05.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тархан Идигов (Рос) проведет 05-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кирилл Самадуров (Блр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 05-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тархан Идигов (Рос) — Кирилл Самадуров (Блр). Это будет продолжаться вплоть до 18:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тархан Идигов (Рос) — Кирилл Самадуров (Блр):

победа Тархан Идигов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Кирилл Самадуров (Блр) – 0

Прогноз на матч Тархан Идигов (Рос) – Кирилл Самадуров (Блр) Бокс на Волге, титульный бой, 05-го марта :

Так как Тархан Идигов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Кирилл Самадуров (Блр) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тархан Идигов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тархан Идигов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тархан Идигов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тархан Идигов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тархан Идигов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Кирилл Самадуров (Блр) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кирилл Самадуров (Блр) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кирилл Самадуров (Блр) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кирилл Самадуров (Блр) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кирилл Самадуров (Блр) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Тархан Идигов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тархан Идигов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тархан Идигов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тархан Идигов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тархан Идигов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тархан Идигов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Кирилл Самадуров (Блр) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кирилл Самадуров (Блр) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кирилл Самадуров (Блр) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кирилл Самадуров (Блр) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кирилл Самадуров (Блр) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кирилл Самадуров (Блр) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кирилл Самадуров (Блр) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тархан Идигов (Рос) – Кирилл Самадуров (Блр) 05.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тархан Идигов (Рос) и Кирилл Самадуров (Блр) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тархан Идигов (Рос) и Кирилл Самадуров (Блр). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тархан Идигов (Рос) и Кирилл Самадуров (Блр) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тархан Идигов (Рос) и Кирилл Самадуров (Блр) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тархан Идигов (Рос) легко справится с таким соперником, как Кирилл Самадуров (Блр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Тархан Идигов (Рос) — Кирилл Самадуров (Блр) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кирилл Самадуров (Блр) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тархан Идигов (Рос)

Так как Тархан Идигов (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тархан Идигов (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тархан Идигов (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тархан Идигов (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кирилл Самадуров (Блр)

Кирилл Самадуров (Блр) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Кирилл Самадуров (Блр) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Кирилл Самадуров (Блр) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Кирилл Самадуров (Блр) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Кирилл Самадуров (Блр) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Тархан Идигов (Рос) — Кирилл Самадуров (Блр). Прогноз и ставки на матч. Бокс на Волге 05-го марта

Несмотря на то, что Тархан Идигов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кирилл Самадуров (Блр) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тархан Идигов (Рос) и Кирилл Самадуров (Блр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тархан Идигов (Рос) выиграет бой.

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