Прогноз Портленд Трейл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс (30-го января), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс. Прогноз, ставки на матч (30.01.20)

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Портленд Трейл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Портленд Трейл Блэйзерс

Баскетболисты клубов Портленд Трейл Блэйзерс и Хьюстон Рокетс в 06:10 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 30 января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Портленд Трейл Блэйзерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Портленд Трейл Блэйзерс также является лидером по количеству побед.После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Хьюстон Рокетс. Данный поединок будет сыгран 30 января, а по московскому времени его начало состоится в 06:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Портленд Трейл Блэйзерс нет более травмированных игроков основы.

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Хьюстон Рокетс

В составе баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Хьюстон Рокетс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

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Портленд Трейл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.01.20)

Портленд Трейл Блэйзерс

Хьюстон Рокетс

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Портленд Трейл Блэйзерс - Хьюстон Рокетс: хозяева сыграют в свой баскетбол

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс - Хьюстон Рокетс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На 30 января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Портленд Трейл Блэйзерс - Хьюстон Рокетс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 06:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.В прошлом матче баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.На 30 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Портленд Трейл Блэйзерс - Хьюстон Рокетс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 06:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье. На прошлой неделе баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Портленд Трейл Блэйзерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. В последнее время баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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