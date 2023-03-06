Прогноз Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси (07-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси. Прогноз, ставки на матч (07.03.23)

07-го марта 2023 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Младенович/Паке , а противостоять в этом поединке будет Кумхум/Хаяси.



Младенович/Паке сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07-го марта 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кумхум/Хаяси. По Москве данный поединок начнется в 11:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кумхум/Хаяси, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

07-го марта 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кумхум/Хаяси, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кумхум/Хаяси выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Младенович/Паке

Болельщики ожидали, что на этом турнире Младенович/Паке продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Младенович/Паке в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Младенович/Паке сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Младенович/Паке немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Кумхум/Хаяси

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кумхум/Хаяси еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кумхум/Хаяси постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кумхум/Хаяси пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кумхум/Хаяси не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кумхум/Хаяси не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси. Прогноз, ставки на матч(07.03.23)

Младенович/Паке

Несмотря на внушительный возраст, Младенович/Паке демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Младенович/Паке гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Младенович/Паке обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Младенович/Паке снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Младенович/Паке может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кумхум/Хаяси

В этом сезоне Кумхум/Хаяси не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кумхум/Хаяси сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кумхум/Хаяси допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кумхум/Хаяси допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кумхум/Хаяси демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Младенович/Паке и Кумхум/Хаяси начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Младенович/Паке и Кумхум/Хаяси показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Младенович/Паке и Кумхум/Хаяси провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Младенович/Паке и Кумхум/Хаяси действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Младенович/Паке и Кумхум/Хаяси которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Младенович/Паке имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кумхум/Хаяси хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Младенович/Паке. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кумхум/Хаяси умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Младенович/Паке довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кумхум/Хаяси вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Младенович/Паке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Младенович/Паке — Кумхум/Хаяси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Младенович/Паке и Кумхум/Хаяси. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Младенович/Паке и для Кумхум/Хаяси, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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