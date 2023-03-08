Прогноз на бой Лиам Таливаа (Авс) — Майкл Секо (Авс) 08-го марта

«Лиам Таливаа (Авс)» – «Майкл Секо (Авс)». 08.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 марта должен состояться бой Лиам Таливаа (Авс) — Майкл Секо (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 10:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Лиам Таливаа (Авс) и Майкл Секо (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 08 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лиам Таливаа (Авс) — Майкл Секо (Авс). Это будет продолжаться вплоть до 10:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиам Таливаа (Авс) — Майкл Секо (Авс):

победа Лиам Таливаа (Авс) – 1.055, ничья – 31, победа Майкл Секо (Авс) – 14

Прогноз на матч Лиам Таливаа (Авс) – Майкл Секо (Авс) Бои, титульный бой, 08 марта :

Так как Лиам Таливаа (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.055. В то же время Майкл Секо (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 14.

История личных встреч

Лиам Таливаа (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Лиам Таливаа (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Лиам Таливаа (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Лиам Таливаа (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Лиам Таливаа (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Лиам Таливаа (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Лиам Таливаа (Авс) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Майкл Секо (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Майкл Секо (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Майкл Секо (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Майкл Секо (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Майкл Секо (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Лиам Таливаа (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лиам Таливаа (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лиам Таливаа (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лиам Таливаа (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Майкл Секо (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Майкл Секо (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Майкл Секо (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Майкл Секо (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лиам Таливаа (Авс) – Майкл Секо (Авс) 08.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Лиам Таливаа (Авс) и Майкл Секо (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лиам Таливаа (Авс) и Майкл Секо (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лиам Таливаа (Авс) и Майкл Секо (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лиам Таливаа (Авс) и Майкл Секо (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Лиам Таливаа (Авс) и Майкл Секо (Авс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Лиам Таливаа (Авс) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Лиам Таливаа (Авс) в данный момент сильнее, нежели Майкл Секо (Авс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Лиам Таливаа (Авс)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Лиам Таливаа (Авс) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Лиам Таливаа (Авс) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Лиам Таливаа (Авс) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Лиам Таливаа (Авс) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Майкл Секо (Авс)

На данный момент Майкл Секо (Авс) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Майкл Секо (Авс) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Майкл Секо (Авс) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Майкл Секо (Авс) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Майкл Секо (Авс) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Лиам Таливаа (Авс) — Майкл Секо (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 08 марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лиам Таливаа (Авс) — Майкл Секо (Авс) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лиам Таливаа (Авс) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Лиам Таливаа (Авс) легко справится с таким соперником, как Майкл Секо (Авс). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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