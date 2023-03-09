Прогноз на бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Бенсон Хендерсон (США) 11-го марта 2023 года

«Осман Нурмагомедов (Рос)» – «Бенсон Хендерсон (США)». 11.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Осман Нурмагомедов (Рос) проведет 11.03.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бенсон Хендерсон (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Осман Нурмагомедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11.03.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бенсон Хендерсон (США), так что вряд ли в 07:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Осман Нурмагомедов (Рос) — Бенсон Хендерсон (США):

победа Осман Нурмагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Бенсон Хендерсон (США) – 0

Прогноз на матч Осман Нурмагомедов (Рос) – Бенсон Хендерсон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.03.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Осман Нурмагомедов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Бенсон Хендерсон (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Осман Нурмагомедов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Осман Нурмагомедов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Осман Нурмагомедов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Осман Нурмагомедов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Бенсон Хендерсон (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бенсон Хендерсон (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бенсон Хендерсон (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бенсон Хендерсон (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бенсон Хендерсон (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Осман Нурмагомедов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Осман Нурмагомедов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Осман Нурмагомедов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Осман Нурмагомедов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Осман Нурмагомедов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Осман Нурмагомедов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Бенсон Хендерсон (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Бенсон Хендерсон (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Бенсон Хендерсон (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Бенсон Хендерсон (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Осман Нурмагомедов (Рос) – Бенсон Хендерсон (США) 11.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Осман Нурмагомедов (Рос) и Бенсон Хендерсон (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Осман Нурмагомедов (Рос) и Бенсон Хендерсон (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Осман Нурмагомедов (Рос) и Бенсон Хендерсон (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Осман Нурмагомедов (Рос) и Бенсон Хендерсон (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Осман Нурмагомедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Бенсон Хендерсон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Осман Нурмагомедов (Рос).

На чемпионский бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Бенсон Хендерсон (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бенсон Хендерсон (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Осман Нурмагомедов (Рос)

На самом деле Осман Нурмагомедов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Осман Нурмагомедов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Осман Нурмагомедов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Осман Нурмагомедов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Осман Нурмагомедов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Бенсон Хендерсон (США)

В своей карьере Бенсон Хендерсон (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Бенсон Хендерсон (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Бенсон Хендерсон (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Бенсон Хендерсон (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Осман Нурмагомедов (Рос) — Бенсон Хендерсон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.03.2023

Спортивные эксперты считают, что Осман Нурмагомедов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Бенсон Хендерсон (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Осман Нурмагомедов (Рос) легко справится с таким соперником, как Бенсон Хендерсон (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat3-842823-prognoz-brittosarayva-dos-santos-aboyandellien-velasko-09-03-2023-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-669633-dabrovskistefani-danilinamuhammad-prognoz-specialista-na-match-10-03-23/