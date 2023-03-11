Прогноз на бой Лорен Прайс (Вел) — Наоми Маннес (Гер) 11 марта

«Лорен Прайс (Вел)» – «Наоми Маннес (Гер)». 11.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лорен Прайс (Вел) — Наоми Маннес (Гер) на 11 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лорен Прайс (Вел) и Наоми Маннес (Гер) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

Стало известно, что именно 11 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лорен Прайс (Вел) — Наоми Маннес (Гер). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лорен Прайс (Вел) — Наоми Маннес (Гер):

победа Лорен Прайс (Вел) – 0, ничья – 0, победа Наоми Маннес (Гер) – 0

Прогноз на матч Лорен Прайс (Вел) – Наоми Маннес (Гер) Бои, титульный бой, 11 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Лорен Прайс (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Наоми Маннес (Гер), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Лорен Прайс (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Лорен Прайс (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Лорен Прайс (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Лорен Прайс (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Лорен Прайс (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Лорен Прайс (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Лорен Прайс (Вел) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Наоми Маннес (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Наоми Маннес (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Наоми Маннес (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Наоми Маннес (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Наоми Маннес (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Лорен Прайс (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лорен Прайс (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лорен Прайс (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лорен Прайс (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лорен Прайс (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лорен Прайс (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Наоми Маннес (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Наоми Маннес (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Наоми Маннес (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Наоми Маннес (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Наоми Маннес (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Лорен Прайс (Вел) – Наоми Маннес (Гер) 11.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лорен Прайс (Вел) и Наоми Маннес (Гер). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лорен Прайс (Вел) и Наоми Маннес (Гер) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лорен Прайс (Вел) и Наоми Маннес (Гер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лорен Прайс (Вел) и Наоми Маннес (Гер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лорен Прайс (Вел) и Наоми Маннес (Гер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лорен Прайс (Вел) будет намного сильнее, чем Наоми Маннес (Гер), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Лорен Прайс (Вел) — Наоми Маннес (Гер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Наоми Маннес (Гер).

Лорен Прайс (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Лорен Прайс (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Лорен Прайс (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Лорен Прайс (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Лорен Прайс (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Наоми Маннес (Гер)

Сейчас Наоми Маннес (Гер) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Наоми Маннес (Гер) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Наоми Маннес (Гер) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Наоми Маннес (Гер) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Наоми Маннес (Гер) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лорен Прайс (Вел) — Наоми Маннес (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 11 марта

Так как Лорен Прайс (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Наоми Маннес (Гер).

Статистика и личные встречи

В этом бою Лорен Прайс (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Наоми Маннес (Гер) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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