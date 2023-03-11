Прогноз Иван Калачёв — Артур Кебец (11.03.2023), ставки и коэффициенты

Иван Калачёв — Артур Кебец. Прогноз, ставки на матч. Ace Belarus Cup (11.03.23)

11-го марта 2023 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Иван Калачёв , а противостоять в этом поединке будет Артур Кебец.



Буквально несколько дней назад Иван Калачёв и Артур Кебец играли свои матчи, а теперь уже 11-го марта 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 03:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Иван Калачёв имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иван Калачёв — Артур Кебец:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11-го марта 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Иван Калачёв и Артур Кебец. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 03:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Иван Калачёв имеет на своем счету три победы, Артур Кебец может похвастаться четырьмя.

Иван Калачёв

На данный момент Иван Калачёв является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Иван Калачёв поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Иван Калачёв пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Иван Калачёв слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Иван Калачёв будет более тщательно готовиться к поединку.



Артур Кебец

Нынешняя форма, которую демонстрирует Артур Кебец еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Артур Кебец постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Артур Кебец пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Артур Кебец не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Артур Кебец не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Иван Калачёв — Артур Кебец

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Иван Калачёв и Артур Кебец будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Иван Калачёв — Артур Кебец 11-го марта 2023 года

Иван Калачёв

В этом сезоне Иван Калачёв демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Иван Калачёв уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Иван Калачёв любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Иван Калачёв часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Иван Калачёв умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Артур Кебец

Этот сезон Артур Кебец проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Артур Кебец снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Артур Кебец слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Артур Кебец допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Иван Калачёв — Артур Кебец Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Иван Калачёв и Артур Кебец. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Иван Калачёв — Артур Кебец: андердог способен удивить фаворита

Иван Калачёв и Артур Кебец которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Иван Калачёв имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Артур Кебец хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Иван Калачёв. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Артур Кебец умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Иван Калачёв довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Артур Кебец вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Иван Калачёв.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иван Калачёв — Артур Кебец. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Иван Калачёв и Артур Кебец, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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