Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.23)

Прогноз Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен) (12 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен) 12-го марта

12-го марта в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) примет соперника по национальному первенству Монмут Хокс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 12-го марта хозяевам предстоит у себя дома принимать Монмут Хокс (жен). Игра, которая начнется в 00:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) и Монмут Хокс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 12-го марта. Ее начало будет в 00:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Северо-Восточный Университет Хаскис (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Монмут Хокс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Монмут Хокс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Монмут Хокс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен), который организаторы собираются провести 12-го марта. По московскому времени начало данной игры будет в 00:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен).



Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.23)

Северо-Восточный Университет Хаскис (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Монмут Хокс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Монмут Хокс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен) пройдет 12-го марта, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) — Монмут Хокс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Монмут Хокс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Монмут Хокс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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