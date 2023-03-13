Прогноз Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов (14 марта), ставки и коэффициенты

Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов. Прогноз, ставки на матч (14.03.23)

14-го марта 2023 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тьяго Перейра , а противостоять в этом поединке будет Себастьян Фанзелов.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов можно будет вплоть до 15:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14-го марта 2023 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов:

В 15:30 по Москве Тьяго Перейра выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Себастьян Фанзелов. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14-го марта 2023 года. Тьяго Перейра не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Тьяго Перейра

В этом сезоне Тьяго Перейра показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Тьяго Перейра играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Тьяго Перейра умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Тьяго Перейра и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Тьяго Перейра будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Тьяго Перейра чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Себастьян Фанзелов

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Себастьян Фанзелов теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Себастьян Фанзелов имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Себастьян Фанзелов испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Себастьян Фанзелов выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Себастьян Фанзелов занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.03.23)

Тьяго Перейра

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тьяго Перейра, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тьяго Перейра уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тьяго Перейра старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тьяго Перейра, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тьяго Перейра не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тьяго Перейра все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тьяго Перейра точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Себастьян Фанзелов

В этом сезоне Себастьян Фанзелов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Себастьян Фанзелов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Себастьян Фанзелов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Себастьян Фанзелов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Себастьян Фанзелов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тьяго Перейра имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Себастьян Фанзелов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тьяго Перейра превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Себастьян Фанзелов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тьяго Перейра гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тьяго Перейра — Себастьян Фанзелов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тьяго Перейра и Себастьян Фанзелов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тьяго Перейра, и Себастьян Фанзелов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-673098-prognoz-na-match-panna-bartha-yuliya-struplova-ot-eksperta-14-03-23/