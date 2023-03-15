Прогноз Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана (15.03.2023), ставки и коэффициенты

Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.03.23)

15-го марта 2023 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эбигейл Эймос , а противостоять в этом поединке будет Фернанда Лабрана.



Судья теннисного матча Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана должен дать знак о старте игры в 11:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15-го марта 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Эбигейл Эймос имеет четыре победы, то Фернанда Лабрана может похвастаться лишь двумя победами.



Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 15-го марта 2023 года встречаются Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана. Начало поединка запланировано на 11:30 по МСК. Эбигейл Эймос является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Эбигейл Эймос

По непонятным причинам Эбигейл Эймос в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Эбигейл Эймос теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Эбигейл Эймос занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Эбигейл Эймос играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Эбигейл Эймос имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Фернанда Лабрана

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Фернанда Лабрана на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Фернанда Лабрана демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Фернанда Лабрана имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Фернанда Лабрана намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Фернанда Лабрана не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Фернанда Лабрана будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Фернанда Лабрана и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Фернанда Лабрана умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана

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Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана (15-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Эбигейл Эймос

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эбигейл Эймос, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эбигейл Эймос уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эбигейл Эймос старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эбигейл Эймос, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эбигейл Эймос не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эбигейл Эймос все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эбигейл Эймос точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фернанда Лабрана

Выступать в зале Фернанда Лабрана не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Фернанда Лабрана старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Фернанда Лабрана принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Фернанда Лабрана демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Фернанда Лабрана даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Фернанда Лабрана хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эбигейл Эймос, и Фернанда Лабрана неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Эбигейл Эймос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фернанда Лабрана имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Эбигейл Эймос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эбигейл Эймос — Фернанда Лабрана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Эбигейл Эймос и Фернанда Лабрана. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Эбигейл Эймос и для Фернанда Лабрана, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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