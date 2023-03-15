Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.03.23)

Прогноз Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе (15-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе (15.03.2023), ставки и коэффициенты

15.03.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Каийса Вилда Хеннеманн , а противостоять в этом поединке будет Франсиска Хорхе.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 15.03.2023, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Каийса Вилда Хеннеманн. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15.03.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Каийса Вилда Хеннеманн

В этом сезоне Каийса Вилда Хеннеманн показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Каийса Вилда Хеннеманн сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Каийса Вилда Хеннеманн еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Каийса Вилда Хеннеманн обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Каийса Вилда Хеннеманн играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Каийса Вилда Хеннеманн любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Франсиска Хорхе

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Франсиска Хорхе имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Франсиска Хорхе демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Франсиска Хорхе не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Франсиска Хорхе не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.03.23)

Каийса Вилда Хеннеманн

В этом сезоне Каийса Вилда Хеннеманн демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Каийса Вилда Хеннеманн уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Каийса Вилда Хеннеманн любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Каийса Вилда Хеннеманн часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Каийса Вилда Хеннеманн умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Франсиска Хорхе

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Франсиска Хорхе хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Франсиска Хорхе никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Франсиска Хорхе сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Франсиска Хорхе всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Каийса Вилда Хеннеманн, и Франсиска Хорхе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Каийса Вилда Хеннеманн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Франсиска Хорхе имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Каийса Вилда Хеннеманн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каийса Вилда Хеннеманн — Франсиска Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Каийса Вилда Хеннеманн и Франсиска Хорхе.



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