Прогноз на бой Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос) 16-го марта 2023 года

«Обердан Виейра Тенорио (Бра)» – «Бекбулат Магомедов (Рос)». 16.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос) на 16-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:45.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос) пройдет 16-го марта, и можно не сомневаться, что в 20:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Обердан Виейра Тенорио (Бра) имеет две победы нокаутом, а Бекбулат Магомедов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос):

победа Обердан Виейра Тенорио (Бра) – 0, ничья – 0, победа Бекбулат Магомедов (Рос) – 0

Прогноз на матч Обердан Виейра Тенорио (Бра) – Бекбулат Магомедов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Обердан Виейра Тенорио (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Бекбулат Магомедов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Обердан Виейра Тенорио (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Обердан Виейра Тенорио (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Обердан Виейра Тенорио (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Обердан Виейра Тенорио (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Бекбулат Магомедов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Бекбулат Магомедов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Бекбулат Магомедов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Бекбулат Магомедов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Бекбулат Магомедов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Обердан Виейра Тенорио (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Обердан Виейра Тенорио (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Обердан Виейра Тенорио (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Обердан Виейра Тенорио (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Обердан Виейра Тенорио (Бра) валится с ног. К тому же, Обердан Виейра Тенорио (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Обердан Виейра Тенорио (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Бекбулат Магомедов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Бекбулат Магомедов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Бекбулат Магомедов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Бекбулат Магомедов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Бекбулат Магомедов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Бекбулат Магомедов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Обердан Виейра Тенорио (Бра) – Бекбулат Магомедов (Рос) 16.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Обердан Виейра Тенорио (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Бекбулат Магомедов (Рос).

Обердан Виейра Тенорио (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Обердан Виейра Тенорио (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Обердан Виейра Тенорио (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Обердан Виейра Тенорио (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Обердан Виейра Тенорио (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Обердан Виейра Тенорио (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Бекбулат Магомедов (Рос)

Сейчас Бекбулат Магомедов (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Бекбулат Магомедов (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Бекбулат Магомедов (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Бекбулат Магомедов (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Бекбулат Магомедов (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Обердан Виейра Тенорио (Бра) — Бекбулат Магомедов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го марта

Так как Обердан Виейра Тенорио (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Бекбулат Магомедов (Рос).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Обердан Виейра Тенорио (Бра) и Бекбулат Магомедов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Обердан Виейра Тенорио (Бра) выиграет бой.

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