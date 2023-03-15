Прогноз Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич (15 марта), ставки и коэффициенты

Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.03.23)

15-го марта 2023 года в 15:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Занеллато/Хименес , а противостоять в этом поединке будет Лютаревич/Юркевич.



15-го марта 2023 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 15:05 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15-го марта 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:05 по МСК.

Занеллато/Хименес

Так как Занеллато/Хименес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Занеллато/Хименес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Занеллато/Хименес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Занеллато/Хименес чем-то удивить, пока не ясно.



Лютаревич/Юркевич

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лютаревич/Юркевичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лютаревич/Юркевич играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лютаревич/Юркевич держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лютаревич/Юркевич демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лютаревич/Юркевич находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич (15-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Занеллато/Хименес

К данному турниру Занеллато/Хименес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Занеллато/Хименес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Занеллато/Хименес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Занеллато/Хименес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Занеллато/Хименес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лютаревич/Юркевич

Лютаревич/Юркевич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лютаревич/Юркевич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лютаревич/Юркевич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лютаревич/Юркевич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лютаревич/Юркевич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Занеллато/Хименес — Лютаревич/Юркевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Занеллато/Хименес и Лютаревич/Юркевич проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-674606-karla-pakot-dzhennifer-dzhekson-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-15-03-23/