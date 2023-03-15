Прогноз Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда (16-го марта), ставки и коэффициенты

Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда. Прогноз, ставки на матч (16.03.23)

16.03.2023 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рийер/Роккетти , а противостоять в этом поединке будет Кавалле-Реимерс/Фита Болуда.



Рийер/Роккетти считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Кавалле-Реимерс/Фита Болуда 16.03.2023 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 15:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16.03.2023 откроет его противостояние Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кавалле-Реимерс/Фита Болуда может гордиться семью победами, а вот Рийер/Роккетти имеет только пять выигранных встреч.

Рийер/Роккетти

В этом сезоне Рийер/Роккетти показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Рийер/Роккетти играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Рийер/Роккетти умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Рийер/Роккетти и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Рийер/Роккетти будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Рийер/Роккетти чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кавалле-Реимерс/Фита Болуда

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Кавалле-Реимерс/Фита Болуда в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Кавалле-Реимерс/Фита Болуда уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Кавалле-Реимерс/Фита Болуда уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Кавалле-Реимерс/Фита Болуда обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Рийер/Роккетти» — «Кавалле-Реимерс/Фита Болуда»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда. Прогноз, ставки на матч(16.03.23)

Рийер/Роккетти

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Рийер/Роккетти выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Рийер/Роккетти всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Рийер/Роккетти уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Рийер/Роккетти занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Рийер/Роккетти больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Рийер/Роккетти имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кавалле-Реимерс/Фита Болуда

Выступать в зале Кавалле-Реимерс/Фита Болуда не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кавалле-Реимерс/Фита Болуда старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кавалле-Реимерс/Фита Болуда принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кавалле-Реимерс/Фита Болуда демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кавалле-Реимерс/Фита Болуда даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кавалле-Реимерс/Фита Болуда хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда: порядок побьёт класс

Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рийер/Роккетти имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кавалле-Реимерс/Фита Болуда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рийер/Роккетти. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кавалле-Реимерс/Фита Болуда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рийер/Роккетти довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кавалле-Реимерс/Фита Болуда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рийер/Роккетти.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рийер/Роккетти — Кавалле-Реимерс/Фита Болуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рийер/Роккетти и Кавалле-Реимерс/Фита Болуда проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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