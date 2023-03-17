Прогноз на бой Григорий Беляев (Рос) — Янис Будагов (Рос) 17.03.2023

«Григорий Беляев (Рос)» – «Янис Будагов (Рос)». 17.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17 марта состоится интересный поединок Григорий Беляев (Рос) — Янис Будагов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:30 по московскому времени Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Григорий Беляев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Григорий Беляев (Рос) — Янис Будагов (Рос):

победа Григорий Беляев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Янис Будагов (Рос) – 0

Прогноз на матч Григорий Беляев (Рос) – Янис Будагов (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 17 марта :

Букмекерские конторы на бой Григорий Беляев (Рос) — Янис Будагов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Григорий Беляев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Григорий Беляев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Григорий Беляев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Григорий Беляев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Григорий Беляев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Григорий Беляев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Григорий Беляев (Рос) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Янис Будагов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Янис Будагов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Янис Будагов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Янис Будагов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Янис Будагов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Григорий Беляев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Григорий Беляев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Григорий Беляев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Григорий Беляев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Григорий Беляев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Янис Будагов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Янис Будагов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Янис Будагов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Янис Будагов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Григорий Беляев (Рос) – Янис Будагов (Рос) 17.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Григорий Беляев (Рос) будет намного сильнее, чем Янис Будагов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Янис Будагов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Григорий Беляев (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Григорий Беляев (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Григорий Беляев (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Григорий Беляев (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Григорий Беляев (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Григорий Беляев (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Янис Будагов (Рос)

Янис Будагов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Янис Будагов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Янис Будагов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Янис Будагов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Янис Будагов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Григорий Беляев (Рос) — Янис Будагов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 17 марта

Так как Григорий Беляев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Янис Будагов (Рос).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Григорий Беляев (Рос) и Янис Будагов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Григорий Беляев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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