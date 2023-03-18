Прогноз на бой Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер) 18.03.2023

«Жан Паскаль (Кан)» – «Майкл Эйферт (Гер)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жан Паскаль (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 18-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер):

победа Жан Паскаль (Кан) – 1.08, ничья – 23, победа Майкл Эйферт (Гер) – 9.5

Прогноз на матч Жан Паскаль (Кан) – Майкл Эйферт (Гер) Бои, титульный бой, 18-го марта 2023 года :

По коэффициенту 1.08 ставить на то, что выиграет Жан Паскаль (Кан) не очень выгодно, а вот Майкл Эйферт (Гер) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 9.5.

История личных встреч

В свои 32 года Жан Паскаль (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Жан Паскаль (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Жан Паскаль (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Жан Паскаль (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Жан Паскаль (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Майкл Эйферт (Гер) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Майкл Эйферт (Гер) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Майкл Эйферт (Гер), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Майкл Эйферт (Гер) должен быть в хорошей физической форме. Майкл Эйферт (Гер) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Жан Паскаль (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Жан Паскаль (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Жан Паскаль (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Жан Паскаль (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Жан Паскаль (Кан) валится с ног. К тому же, Жан Паскаль (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Жан Паскаль (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Майкл Эйферт (Гер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Майкл Эйферт (Гер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Майкл Эйферт (Гер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Майкл Эйферт (Гер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Майкл Эйферт (Гер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Жан Паскаль (Кан) – Майкл Эйферт (Гер) 18.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Жан Паскаль (Кан) и Майкл Эйферт (Гер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Жан Паскаль (Кан) и Майкл Эйферт (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Жан Паскаль (Кан) и Майкл Эйферт (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Жан Паскаль (Кан) и Майкл Эйферт (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Жан Паскаль (Кан) является очевидным фаворитом, ведь Майкл Эйферт (Гер) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Жан Паскаль (Кан) в данный момент сильнее, нежели Майкл Эйферт (Гер), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Жан Паскаль (Кан)

Хотя Жан Паскаль (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Жан Паскаль (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Жан Паскаль (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Жан Паскаль (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Жан Паскаль (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Майкл Эйферт (Гер)

На сегодняшний день Майкл Эйферт (Гер) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Майкл Эйферт (Гер) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Майкл Эйферт (Гер) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Майкл Эйферт (Гер) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го марта 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Жан Паскаль (Кан) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Жан Паскаль (Кан) — Майкл Эйферт (Гер) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жан Паскаль (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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