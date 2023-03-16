Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо. Прогноз, ставки на матч(17.03.23)

Прогноз Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо (17 марта), ставки и коэффициенты

Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо (17 марта), ставки и коэффициенты

17 марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лоренцо Шабаси , а противостоять в этом поединке будет Антуан Гибаудо.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17 марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лоренцо Шабаси, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17 марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Лоренцо Шабаси

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Лоренцо Шабаси находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Лоренцо Шабаси является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Лоренцо Шабаси умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Лоренцо Шабаси обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Лоренцо Шабаси может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Антуан Гибаудо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Антуан Гибаудо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Антуан Гибаудо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Антуан Гибаудо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Антуан Гибаудо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Антуан Гибаудо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Антуан Гибаудо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Антуан Гибаудо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Антуан Гибаудо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо. Прогноз, ставки на матч(17.03.23)

Лоренцо Шабаси

Несмотря на внушительный возраст, Лоренцо Шабаси демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Лоренцо Шабаси гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Лоренцо Шабаси обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Лоренцо Шабаси снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Лоренцо Шабаси может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Антуан Гибаудо

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Антуан Гибаудо все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Антуан Гибаудо сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Антуан Гибаудо все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Антуан Гибаудо предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Антуан Гибаудо относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Антуан Гибаудо проводит второй или третий матч. А вот Лоренцо Шабаси как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лоренцо Шабаси, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лоренцо Шабаси без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лоренцо Шабаси вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоренцо Шабаси — Антуан Гибаудо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лоренцо Шабаси и Антуан Гибаудо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лоренцо Шабаси, и Антуан Гибаудо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-675734-severnaya-ayova-panters-zhen-kolorado-steyt-remz-zhen-prognoz-specialista-17-03-23/