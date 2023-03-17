Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.03.23)

Прогноз Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) (18-го марта), ставки и коэффициенты

Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) (18-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

18-го марта 2023 года в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Юта Ютис (жен) примет соперника по национальному первенству Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Юта Ютис (жен) и Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен). Оно пройдет 18-го марта 2023 года, так что можно не сомневаться, что в 02:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен):

В 02:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен). Матч назначен на 18-го марта 2023 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Юта Ютис (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Юта Ютис (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Юта Ютис (жен)» — «Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)»: прогноз автора

На 18-го марта 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.03.23)

Юта Ютис (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Юта Ютис (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) пройдет 18-го марта 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Юта Ютис (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Юта Ютис (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Юта Ютис (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юта Ютис (жен) — Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Юта Ютис (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Юта Ютис (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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