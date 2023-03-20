Прогноз на бой Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит) 20.03.2023

«Ани Овсепян (Арм)» – «Пан Чжоу (Кит)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20.03.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит). На ринге его участники появятся в 13:05 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ани Овсепян (Арм) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Ани Овсепян (Арм) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20.03.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Пан Чжоу (Кит), так что вряд ли в 13:05 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит):

победа Ани Овсепян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Пан Чжоу (Кит) – 0

Прогноз на матч Ани Овсепян (Арм) – Пан Чжоу (Кит) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20.03.2023 :

Букмекерские конторы на бой Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ани Овсепян (Арм) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ани Овсепян (Арм) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ани Овсепян (Арм) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ани Овсепян (Арм) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ани Овсепян (Арм) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Пан Чжоу (Кит) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Пан Чжоу (Кит) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Пан Чжоу (Кит) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Пан Чжоу (Кит) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Пан Чжоу (Кит) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Ани Овсепян (Арм) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ани Овсепян (Арм) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ани Овсепян (Арм) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ани Овсепян (Арм) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ани Овсепян (Арм) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ани Овсепян (Арм) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Пан Чжоу (Кит) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Пан Чжоу (Кит) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Пан Чжоу (Кит) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Пан Чжоу (Кит) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Пан Чжоу (Кит) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Пан Чжоу (Кит) должен задуматься о своей обороне.

Ани Овсепян (Арм) – Пан Чжоу (Кит) 20.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ани Овсепян (Арм) и Пан Чжоу (Кит) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Ани Овсепян (Арм) и Пан Чжоу (Кит) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ани Овсепян (Арм) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Пан Чжоу (Кит) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Ани Овсепян (Арм) и Пан Чжоу (Кит) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Пан Чжоу (Кит).

Ани Овсепян (Арм)

Так как Ани Овсепян (Арм) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ани Овсепян (Арм) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ани Овсепян (Арм) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ани Овсепян (Арм) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Пан Чжоу (Кит)

Никаких высот Пан Чжоу (Кит) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Пан Чжоу (Кит) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Пан Чжоу (Кит) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Пан Чжоу (Кит) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20.03.2023

Вряд ли Ани Овсепян (Арм) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Пан Чжоу (Кит), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Ани Овсепян (Арм) — Пан Чжоу (Кит) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ани Овсепян (Арм) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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