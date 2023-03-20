Прогноз на бой Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) — Зейнаб Рахимова (Азе) 20 марта

«Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен)» – «Зейнаб Рахимова (Азе)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) — Зейнаб Рахимова (Азе) на 20 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:35.

Стало известно, что именно 20 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) — Зейнаб Рахимова (Азе). По Москве начало данного поединка будет в 15:35, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) — Зейнаб Рахимова (Азе):

победа Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) – 0, ничья – 0, победа Зейнаб Рахимова (Азе) – 0

Прогноз на матч Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) – Зейнаб Рахимова (Азе) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) не очень выгодно, а вот Зейнаб Рахимова (Азе) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Зейнаб Рахимова (Азе) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Зейнаб Рахимова (Азе) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Зейнаб Рахимова (Азе) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Зейнаб Рахимова (Азе) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Зейнаб Рахимова (Азе) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Зейнаб Рахимова (Азе) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Зейнаб Рахимова (Азе) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Зейнаб Рахимова (Азе) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Зейнаб Рахимова (Азе) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Зейнаб Рахимова (Азе) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Зейнаб Рахимова (Азе) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Зейнаб Рахимова (Азе) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) – Зейнаб Рахимова (Азе) 20.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Зейнаб Рахимова (Азе) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен)

В своей профессиональной карьере Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Зейнаб Рахимова (Азе)

Прошлый бой Зейнаб Рахимова (Азе) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Зейнаб Рахимова (Азе) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Зейнаб Рахимова (Азе) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Зейнаб Рахимова (Азе) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) — Зейнаб Рахимова (Азе). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20 марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) — Зейнаб Рахимова (Азе) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Йохана Каролина Гомес Ландаета (Вен) и Зейнаб Рахимова (Азе) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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