Прогноз на бой Мариэлис Ириса (Внс) — Валентина Халзова (Каз) 20-го марта 2023 года

«Мариэлис Ириса (Внс)» – «Валентина Халзова (Каз)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го марта 2023 года должен состояться бой Мариэлис Ириса (Внс) — Валентина Халзова (Каз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 16:30 по московскому времени Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мариэлис Ириса (Внс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мариэлис Ириса (Внс) — Валентина Халзова (Каз):

победа Мариэлис Ириса (Внс) – 0, ничья – 0, победа Валентина Халзова (Каз) – 0

Прогноз на матч Мариэлис Ириса (Внс) – Валентина Халзова (Каз) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20-го марта 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мариэлис Ириса (Внс) станет победителем боя. Если выиграет Валентина Халзова (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мариэлис Ириса (Внс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мариэлис Ириса (Внс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мариэлис Ириса (Внс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мариэлис Ириса (Внс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мариэлис Ириса (Внс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мариэлис Ириса (Внс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Валентина Халзова (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Валентина Халзова (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Валентина Халзова (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Валентина Халзова (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Валентина Халзова (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Мариэлис Ириса (Внс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мариэлис Ириса (Внс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мариэлис Ириса (Внс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мариэлис Ириса (Внс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мариэлис Ириса (Внс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мариэлис Ириса (Внс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Валентина Халзова (Каз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Валентина Халзова (Каз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Валентина Халзова (Каз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Валентина Халзова (Каз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мариэлис Ириса (Внс) – Валентина Халзова (Каз) 20.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мариэлис Ириса (Внс) и Валентина Халзова (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мариэлис Ириса (Внс) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мариэлис Ириса (Внс) — Валентина Халзова (Каз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Валентина Халзова (Каз).

Мариэлис Ириса (Внс)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мариэлис Ириса (Внс) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мариэлис Ириса (Внс) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мариэлис Ириса (Внс) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мариэлис Ириса (Внс) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Валентина Халзова (Каз)

На данный момент Валентина Халзова (Каз) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Валентина Халзова (Каз) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Валентина Халзова (Каз) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Валентина Халзова (Каз) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Валентина Халзова (Каз) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мариэлис Ириса (Внс) — Валентина Халзова (Каз). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20-го марта 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Мариэлис Ириса (Внс) — Валентина Халзова (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Мариэлис Ириса (Внс) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мариэлис Ириса (Внс) будет намного сильнее, чем Валентина Халзова (Каз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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