Прогноз на бой Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб) 20-го марта

«Вероника Борисова (Рос)» – «Хилола Собирова (Узб)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го марта 2023 года состоится интересный поединок Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб) пройдет 20-го марта 2023 года, и можно не сомневаться, что в 18:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Вероника Борисова (Рос) имеет две победы нокаутом, а Хилола Собирова (Узб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб):

победа Вероника Борисова (Рос) – 1.21, ничья – 60, победа Хилола Собирова (Узб) – 4.32

Прогноз на матч Вероника Борисова (Рос) – Хилола Собирова (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го марта 2023 года :

Так как Вероника Борисова (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.21. В то же время Хилола Собирова (Узб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 4.32.

История личных встреч

На данный момент Вероника Борисова (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Вероника Борисова (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Вероника Борисова (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Вероника Борисова (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Хилола Собирова (Узб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хилола Собирова (Узб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хилола Собирова (Узб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хилола Собирова (Узб) должен быть в хорошей физической форме. Хилола Собирова (Узб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Вероника Борисова (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Вероника Борисова (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Вероника Борисова (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Вероника Борисова (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Вероника Борисова (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Вероника Борисова (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Хилола Собирова (Узб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Хилола Собирова (Узб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Хилола Собирова (Узб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Хилола Собирова (Узб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Вероника Борисова (Рос) – Хилола Собирова (Узб) 20.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Вероника Борисова (Рос) и Хилола Собирова (Узб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Вероника Борисова (Рос) и Хилола Собирова (Узб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Вероника Борисова (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хилола Собирова (Узб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хилола Собирова (Узб) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хилола Собирова (Узб).

Вероника Борисова (Рос)

Так как Вероника Борисова (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Вероника Борисова (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Вероника Борисова (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Вероника Борисова (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хилола Собирова (Узб)

Сейчас Хилола Собирова (Узб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Хилола Собирова (Узб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Хилола Собирова (Узб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Хилола Собирова (Узб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Хилола Собирова (Узб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го марта 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб) собираются ставить на то, что сильнее будет Вероника Борисова (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Вероника Борисова (Рос) — Хилола Собирова (Узб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Вероника Борисова (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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