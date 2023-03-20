Прогноз на бой Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) 22-го марта 2023 года

«Айян Турсын (Каз)» – «Бактыгуль Курманбекова (Кгз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22.03.2023 состоится интересный поединок Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 15:00 по московскому времени Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22.03.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Айян Турсын (Каз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз):

победа Айян Турсын (Каз) – 0, ничья – 0, победа Бактыгуль Курманбекова (Кгз) – 0

Прогноз на матч Айян Турсын (Каз) – Бактыгуль Курманбекова (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.03.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Айян Турсын (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Бактыгуль Курманбекова (Кгз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Айян Турсын (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Айян Турсын (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Айян Турсын (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Айян Турсын (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Айян Турсын (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Айян Турсын (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Бактыгуль Курманбекова (Кгз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Бактыгуль Курманбекова (Кгз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Бактыгуль Курманбекова (Кгз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Бактыгуль Курманбекова (Кгз) должен быть в хорошей физической форме. Бактыгуль Курманбекова (Кгз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Айян Турсын (Каз) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Айян Турсын (Каз) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Айян Турсын (Каз) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Айян Турсын (Каз) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Айян Турсын (Каз) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Айян Турсын (Каз) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Бактыгуль Курманбекова (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Бактыгуль Курманбекова (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Бактыгуль Курманбекова (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Бактыгуль Курманбекова (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Айян Турсын (Каз) – Бактыгуль Курманбекова (Кгз) 22.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Айян Турсын (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Айян Турсын (Каз) и Бактыгуль Курманбекова (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Бактыгуль Курманбекова (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Айян Турсын (Каз)

Как бы Айян Турсын (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Айян Турсын (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Айян Турсын (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Айян Турсын (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Айян Турсын (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Бактыгуль Курманбекова (Кгз)

В своей карьере Бактыгуль Курманбекова (Кгз) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Бактыгуль Курманбекова (Кгз) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Бактыгуль Курманбекова (Кгз) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Бактыгуль Курманбекова (Кгз) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.03.2023

Никто не сомневается, что Айян Турсын (Каз) намного сильнее, чем Бактыгуль Курманбекова (Кгз), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Айян Турсын (Каз) — Бактыгуль Курманбекова (Кгз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Бактыгуль Курманбекова (Кгз) выиграет нокаутом.

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