Прогноз на бой Светлана Станева (Бгр) — Нилаван Течасуп (Таи) 21-го марта

«Светлана Станева (Бгр)» – «Нилаван Течасуп (Таи)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Светлана Станева (Бгр) — Нилаван Течасуп (Таи) на 21-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Светлана Станева (Бгр) и Нилаван Течасуп (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 12:25.

До 21-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Светлана Станева (Бгр) — Нилаван Течасуп (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 12:25 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Светлана Станева (Бгр) — Нилаван Течасуп (Таи):

победа Светлана Станева (Бгр) – 0, ничья – 0, победа Нилаван Течасуп (Таи) – 0

Прогноз на матч Светлана Станева (Бгр) – Нилаван Течасуп (Таи) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Светлана Станева (Бгр) станет победителем боя. Если выиграет Нилаван Течасуп (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Светлана Станева (Бгр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Светлана Станева (Бгр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Светлана Станева (Бгр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Светлана Станева (Бгр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Светлана Станева (Бгр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Нилаван Течасуп (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Нилаван Течасуп (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Нилаван Течасуп (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Нилаван Течасуп (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Нилаван Течасуп (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Светлана Станева (Бгр) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Светлана Станева (Бгр) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Светлана Станева (Бгр) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Светлана Станева (Бгр) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Светлана Станева (Бгр) валится с ног. К тому же, Светлана Станева (Бгр) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Светлана Станева (Бгр) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Нилаван Течасуп (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Нилаван Течасуп (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Нилаван Течасуп (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Нилаван Течасуп (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Нилаван Течасуп (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Светлана Станева (Бгр) – Нилаван Течасуп (Таи) 21.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Светлана Станева (Бгр) и Нилаван Течасуп (Таи), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Светлана Станева (Бгр) и Нилаван Течасуп (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Светлана Станева (Бгр) и Нилаван Течасуп (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Светлана Станева (Бгр) и Нилаван Течасуп (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Светлана Станева (Бгр) — Нилаван Течасуп (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Светлана Станева (Бгр) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Светлана Станева (Бгр) и Нилаван Течасуп (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Нилаван Течасуп (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Светлана Станева (Бгр)

На самом деле Светлана Станева (Бгр) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Светлана Станева (Бгр) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Светлана Станева (Бгр) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Светлана Станева (Бгр) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Светлана Станева (Бгр) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Нилаван Течасуп (Таи)

На данный момент Нилаван Течасуп (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Нилаван Течасуп (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Нилаван Течасуп (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Нилаван Течасуп (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Нилаван Течасуп (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Светлана Станева (Бгр) — Нилаван Течасуп (Таи). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта

Так как Светлана Станева (Бгр) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Нилаван Течасуп (Таи).

Статистика и личные встречи

Светлана Станева (Бгр) легко справится с таким соперником, как Нилаван Течасуп (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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