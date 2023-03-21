Прогноз на бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс) 21-го марта 2023 года

«Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)» – «Даниэль Скэнлон (Авс)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21-го марта 2023 года состоится интересный поединок Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:05 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 21-го марта 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 16:05, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс):

победа Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Даниэль Скэнлон (Авс) – 0

Прогноз на матч Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – Даниэль Скэнлон (Авс) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Даниэль Скэнлон (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Даниэль Скэнлон (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даниэль Скэнлон (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даниэль Скэнлон (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даниэль Скэнлон (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Даниэль Скэнлон (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Даниэль Скэнлон (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Даниэль Скэнлон (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Даниэль Скэнлон (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Даниэль Скэнлон (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – Даниэль Скэнлон (Авс) 21.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Даниэль Скэнлон (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Даниэль Скэнлон (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Даниэль Скэнлон (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Даниэль Скэнлон (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Даниэль Скэнлон (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Даниэль Скэнлон (Авс)

На сегодняшний день Даниэль Скэнлон (Авс) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Даниэль Скэнлон (Авс) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Даниэль Скэнлон (Авс) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Даниэль Скэнлон (Авс) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта 2023 года

На титульный бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Даниэль Скэнлон (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat3-902493-prognoz-somanisureshkumar-baybelkovapitukted-22-go-marta-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-679639-prognoz-na-match-karlos-dzhiraldi-serhio-kalehon-ernando-ot-eksperta-21-03-23/