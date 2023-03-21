Прогноз Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф (21-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.03.23)

21-го марта 2023 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лоренцо Клаверье , а противостоять в этом поединке будет Тиймен Луф.



Лоренцо Клаверье сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 21-го марта 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Тиймен Луф. По Москве данный поединок начнется в 20:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Тиймен Луф, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф, которая пройдет 21-го марта 2023 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 20:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Лоренцо Клаверье

На данный момент Лоренцо Клаверье является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Лоренцо Клаверье поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Лоренцо Клаверье пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Лоренцо Клаверье слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Лоренцо Клаверье будет более тщательно готовиться к поединку.



Тиймен Луф

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тиймен Луф на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тиймен Луф демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тиймен Луф имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тиймен Луф намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тиймен Луф не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тиймен Луф будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тиймен Луф и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тиймен Луф умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф

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Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф. Прогноз, ставки на матч(21.03.23)

Лоренцо Клаверье

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лоренцо Клаверье, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лоренцо Клаверье уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лоренцо Клаверье старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лоренцо Клаверье, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лоренцо Клаверье не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лоренцо Клаверье все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лоренцо Клаверье точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тиймен Луф

В этом сезоне Тиймен Луф действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Тиймен Луф обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Тиймен Луф не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Тиймен Луф не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Тиймен Луф имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лоренцо Клаверье и Тиймен Луф, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лоренцо Клаверье и Тиймен Луф играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лоренцо Клаверье, и Тиймен Луф неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф: кто пройдет в следующий раунд?

Лоренцо Клаверье и Тиймен Луф которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лоренцо Клаверье имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тиймен Луф хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лоренцо Клаверье. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тиймен Луф умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лоренцо Клаверье довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тиймен Луф вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лоренцо Клаверье.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоренцо Клаверье — Тиймен Луф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лоренцо Клаверье и Тиймен Луф сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лоренцо Клаверье, и Тиймен Луф будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.