Прогноз Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс (22.03.2023), ставки и коэффициенты

Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс. Прогноз, ставки на матч (22.03.23)

22.03.2023 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Линкольн Мемориал примет соперника по национальному первенству Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс.



Баскетболисты клубов Линкольн Мемориал и Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 22.03.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Линкольн Мемориал одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Линкольн Мемориал также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс:

В 04:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс. Матч назначен на 22.03.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Линкольн Мемориал

Баскетбольный клуб Линкольн Мемориал в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Линкольн Мемориал проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс

Уже три недели баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс, несмотря на то, что он должен пройти только 22.03.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Линкольн Мемориал одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс (22.03.2023), ставки и коэффициенты

Линкольн Мемориал

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Линкольн Мемориал наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Линкольн Мемориал сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Линкольн Мемориал всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Линкольн Мемориал бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс

После того, как баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Линкольн Мемориал после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22.03.2023 сыграет матч против БК Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Линкольн Мемориал также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Линкольн Мемориал проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Линкольн Мемориал позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Линкольн Мемориал играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Линкольн Мемориал сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Линкольн Мемориал — Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Линкольн Мемориал был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Линкольн Мемориал вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Линкольн Мемориал практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Калифорния Стэйт Сан-Бернардино Койотс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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