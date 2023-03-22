Прогноз на бой Максат Турсынмаметов (Каз) — Альтаир Усенов (Каз) 22-го марта

«Максат Турсынмаметов (Каз)» – «Альтаир Усенов (Каз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Максат Турсынмаметов (Каз) проведет 22-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Альтаир Усенов (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Максат Турсынмаметов (Каз) — Альтаир Усенов (Каз) пройдет 22-го марта, и можно не сомневаться, что в 15:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Максат Турсынмаметов (Каз) имеет две победы нокаутом, а Альтаир Усенов (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Максат Турсынмаметов (Каз) — Альтаир Усенов (Каз):

победа Максат Турсынмаметов (Каз) – 0, ничья – 0, победа Альтаир Усенов (Каз) – 0

Прогноз на матч Максат Турсынмаметов (Каз) – Альтаир Усенов (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Максат Турсынмаметов (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Альтаир Усенов (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Максат Турсынмаметов (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Максат Турсынмаметов (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Максат Турсынмаметов (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Максат Турсынмаметов (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Максат Турсынмаметов (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Максат Турсынмаметов (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Максат Турсынмаметов (Каз) может и не устоять на ногах.

Альтаир Усенов (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Альтаир Усенов (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Альтаир Усенов (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Альтаир Усенов (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Альтаир Усенов (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Максат Турсынмаметов (Каз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Максат Турсынмаметов (Каз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Максат Турсынмаметов (Каз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Максат Турсынмаметов (Каз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Максат Турсынмаметов (Каз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Альтаир Усенов (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Альтаир Усенов (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Альтаир Усенов (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Альтаир Усенов (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Альтаир Усенов (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Альтаир Усенов (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Альтаир Усенов (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Максат Турсынмаметов (Каз) – Альтаир Усенов (Каз) 22.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Максат Турсынмаметов (Каз) и Альтаир Усенов (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Максат Турсынмаметов (Каз) и Альтаир Усенов (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Максат Турсынмаметов (Каз) и Альтаир Усенов (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Максат Турсынмаметов (Каз) и Альтаир Усенов (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Максат Турсынмаметов (Каз) будет намного сильнее, чем Альтаир Усенов (Каз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Максат Турсынмаметов (Каз) — Альтаир Усенов (Каз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Альтаир Усенов (Каз).

Максат Турсынмаметов (Каз)

На самом деле Максат Турсынмаметов (Каз) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Максат Турсынмаметов (Каз) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Максат Турсынмаметов (Каз) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Максат Турсынмаметов (Каз) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Максат Турсынмаметов (Каз) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Альтаир Усенов (Каз)

Последний раз Альтаир Усенов (Каз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Альтаир Усенов (Каз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Альтаир Усенов (Каз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Альтаир Усенов (Каз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Альтаир Усенов (Каз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Альтаир Усенов (Каз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Максат Турсынмаметов (Каз) — Альтаир Усенов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го марта

Так как Максат Турсынмаметов (Каз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Альтаир Усенов (Каз).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Максат Турсынмаметов (Каз) — Альтаир Усенов (Каз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Максат Турсынмаметов (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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