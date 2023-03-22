Прогноз на бой Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) 22.03.2023

«Напур Напур (Инд)» – «Ляззат Кунгейбаева (Каз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22 марта состоится интересный поединок Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:16 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) пройдет 22 марта, и можно не сомневаться, что в 18:16 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Напур Напур (Инд) имеет две победы нокаутом, а Ляззат Кунгейбаева (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз):

победа Напур Напур (Инд) – 0, ничья – 0, победа Ляззат Кунгейбаева (Каз) – 0

Прогноз на матч Напур Напур (Инд) – Ляззат Кунгейбаева (Каз) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 22 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Напур Напур (Инд) станет победителем боя. Если выиграет Ляззат Кунгейбаева (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Напур Напур (Инд) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Напур Напур (Инд) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Напур Напур (Инд) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Напур Напур (Инд) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Напур Напур (Инд) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Напур Напур (Инд) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Ляззат Кунгейбаева (Каз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ляззат Кунгейбаева (Каз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ляззат Кунгейбаева (Каз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ляззат Кунгейбаева (Каз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ляззат Кунгейбаева (Каз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Напур Напур (Инд) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Напур Напур (Инд) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Напур Напур (Инд) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Напур Напур (Инд) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Ляззат Кунгейбаева (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ляззат Кунгейбаева (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ляззат Кунгейбаева (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ляззат Кунгейбаева (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ляззат Кунгейбаева (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ляззат Кунгейбаева (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ляззат Кунгейбаева (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Напур Напур (Инд) – Ляззат Кунгейбаева (Каз) 22.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Напур Напур (Инд) и Ляззат Кунгейбаева (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Напур Напур (Инд) и Ляззат Кунгейбаева (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Напур Напур (Инд) и Ляззат Кунгейбаева (Каз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Напур Напур (Инд) и Ляззат Кунгейбаева (Каз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Напур Напур (Инд) и Ляззат Кунгейбаева (Каз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Напур Напур (Инд) является очевидным фаворитом, ведь Ляззат Кунгейбаева (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ляззат Кунгейбаева (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Напур Напур (Инд)

Напур Напур (Инд) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Напур Напур (Инд) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Напур Напур (Инд) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Напур Напур (Инд) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Напур Напур (Инд) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Ляззат Кунгейбаева (Каз)

Уже несколько лет Ляззат Кунгейбаева (Каз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Ляззат Кунгейбаева (Каз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Ляззат Кунгейбаева (Каз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 22 марта

На титульный бой Напур Напур (Инд) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Напур Напур (Инд) сейчас находится на пике формы, так что Ляззат Кунгейбаева (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Напур Напур (Инд).

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