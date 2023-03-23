Прогноз на бой Ирма Теста (Ита) — Амина Зидани (Фра) 23-го марта

«Ирма Теста (Ита)» – «Амина Зидани (Фра)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ирма Теста (Ита) — Амина Зидани (Фра) на 23.03.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:10.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ирма Теста (Ита) — Амина Зидани (Фра) пройдет 23.03.2023, и можно не сомневаться, что в 16:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ирма Теста (Ита) имеет две победы нокаутом, а Амина Зидани (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ирма Теста (Ита) — Амина Зидани (Фра):

победа Ирма Теста (Ита) – 0, ничья – 0, победа Амина Зидани (Фра) – 0

Прогноз на матч Ирма Теста (Ита) – Амина Зидани (Фра) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23.03.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Ирма Теста (Ита) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Амина Зидани (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ирма Теста (Ита) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ирма Теста (Ита) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ирма Теста (Ита) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ирма Теста (Ита) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ирма Теста (Ита) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Амина Зидани (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Амина Зидани (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Амина Зидани (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Амина Зидани (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Амина Зидани (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Ирма Теста (Ита) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ирма Теста (Ита) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ирма Теста (Ита) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ирма Теста (Ита) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Амина Зидани (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Амина Зидани (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Амина Зидани (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Амина Зидани (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Амина Зидани (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Амина Зидани (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Ирма Теста (Ита) – Амина Зидани (Фра) 23.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ирма Теста (Ита) и Амина Зидани (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ирма Теста (Ита) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Ирма Теста (Ита) в данный момент сильнее, нежели Амина Зидани (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ирма Теста (Ита)

Хотя Ирма Теста (Ита) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ирма Теста (Ита) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ирма Теста (Ита) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ирма Теста (Ита) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ирма Теста (Ита) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Амина Зидани (Фра)

Амина Зидани (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Амина Зидани (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Амина Зидани (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Амина Зидани (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Амина Зидани (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ирма Теста (Ита) — Амина Зидани (Фра). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23.03.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ирма Теста (Ита) — Амина Зидани (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ирма Теста (Ита) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ирма Теста (Ита) будет намного сильнее, чем Амина Зидани (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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