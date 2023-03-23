Прогноз на бой Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) 23.03.2023

«Айнур Рзаева (Азе)» – «Ляззат Кунгейбаева (Каз)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 23.03.2023 состоится интересный поединок Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:16 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) пройдет 23.03.2023, и можно не сомневаться, что в 18:16 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Айнур Рзаева (Азе) имеет две победы нокаутом, а Ляззат Кунгейбаева (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз):

победа Айнур Рзаева (Азе) – 0, ничья – 0, победа Ляззат Кунгейбаева (Каз) – 0

Прогноз на матч Айнур Рзаева (Азе) – Ляззат Кунгейбаева (Каз) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23.03.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Айнур Рзаева (Азе) станет победителем боя. Если выиграет Ляззат Кунгейбаева (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Айнур Рзаева (Азе) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Айнур Рзаева (Азе) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Айнур Рзаева (Азе) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Айнур Рзаева (Азе) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Айнур Рзаева (Азе) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Ляззат Кунгейбаева (Каз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ляззат Кунгейбаева (Каз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ляззат Кунгейбаева (Каз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ляззат Кунгейбаева (Каз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ляззат Кунгейбаева (Каз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Айнур Рзаева (Азе) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Айнур Рзаева (Азе) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Айнур Рзаева (Азе) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Айнур Рзаева (Азе) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Ляззат Кунгейбаева (Каз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ляззат Кунгейбаева (Каз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ляззат Кунгейбаева (Каз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ляззат Кунгейбаева (Каз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Айнур Рзаева (Азе) – Ляззат Кунгейбаева (Каз) 23.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Айнур Рзаева (Азе) и Ляззат Кунгейбаева (Каз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Айнур Рзаева (Азе) и Ляззат Кунгейбаева (Каз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Айнур Рзаева (Азе) и Ляззат Кунгейбаева (Каз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Айнур Рзаева (Азе) и Ляззат Кунгейбаева (Каз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Айнур Рзаева (Азе) и Ляззат Кунгейбаева (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Айнур Рзаева (Азе) выиграет бой.

На чемпионский бой Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ляззат Кунгейбаева (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Айнур Рзаева (Азе)

Айнур Рзаева (Азе) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Айнур Рзаева (Азе) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Айнур Рзаева (Азе) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Айнур Рзаева (Азе) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Айнур Рзаева (Азе) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Ляззат Кунгейбаева (Каз)

Никаких высот Ляззат Кунгейбаева (Каз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Ляззат Кунгейбаева (Каз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Ляззат Кунгейбаева (Каз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Ляззат Кунгейбаева (Каз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23.03.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Айнур Рзаева (Азе) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Айнур Рзаева (Азе) — Ляззат Кунгейбаева (Каз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ляззат Кунгейбаева (Каз) выиграет нокаутом.

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