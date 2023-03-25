Прогноз на бой Руй Ботелью (Пор) — Асланбек Зикреев (Рос) 25-го марта 2023 года

«Руй Ботелью (Пор)» – «Асланбек Зикреев (Рос)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25.03.2023 должен состояться бой Руй Ботелью (Пор) — Асланбек Зикреев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 25.03.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Руй Ботелью (Пор) — Асланбек Зикреев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 03:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Руй Ботелью (Пор) — Асланбек Зикреев (Рос):

победа Руй Ботелью (Пор) – 0, ничья – 0, победа Асланбек Зикреев (Рос) – 0

Прогноз на матч Руй Ботелью (Пор) – Асланбек Зикреев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25.03.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Руй Ботелью (Пор) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Асланбек Зикреев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Руй Ботелью (Пор) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Руй Ботелью (Пор) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Руй Ботелью (Пор) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Руй Ботелью (Пор) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Руй Ботелью (Пор) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Руй Ботелью (Пор) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Асланбек Зикреев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Асланбек Зикреев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Асланбек Зикреев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Асланбек Зикреев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Асланбек Зикреев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Руй Ботелью (Пор) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Руй Ботелью (Пор) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Руй Ботелью (Пор) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Руй Ботелью (Пор) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Руй Ботелью (Пор) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Руй Ботелью (Пор) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Асланбек Зикреев (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Асланбек Зикреев (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Асланбек Зикреев (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Асланбек Зикреев (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Руй Ботелью (Пор) – Асланбек Зикреев (Рос) 25.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Руй Ботелью (Пор) — Асланбек Зикреев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Руй Ботелью (Пор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Асланбек Зикреев (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Руй Ботелью (Пор)

Так как Руй Ботелью (Пор) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Руй Ботелью (Пор) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Руй Ботелью (Пор) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Руй Ботелью (Пор) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Асланбек Зикреев (Рос)

Асланбек Зикреев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Асланбек Зикреев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Асланбек Зикреев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Асланбек Зикреев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Асланбек Зикреев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Руй Ботелью (Пор) — Асланбек Зикреев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25.03.2023

Вряд ли Руй Ботелью (Пор) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Асланбек Зикреев (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Руй Ботелью (Пор) и Асланбек Зикреев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Руй Ботелью (Пор) выиграет с помощью нокаута.

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