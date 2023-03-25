Прогноз на бой Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра) 25 марта

«Вальмир Галиев (Рос)» – «Эдсон Лоуренсо (Бра)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25-го марта 2023 года состоится интересный поединок Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:10 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:10 по московскому времени Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Вальмир Галиев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра):

победа Вальмир Галиев (Рос) – 1.12, ничья – 65, победа Эдсон Лоуренсо (Бра) – 5.9

Прогноз на матч Вальмир Галиев (Рос) – Эдсон Лоуренсо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го марта 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.12 и 5.9.

История личных встреч

На профессиональном ринге Вальмир Галиев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Вальмир Галиев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Вальмир Галиев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Вальмир Галиев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Вальмир Галиев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Эдсон Лоуренсо (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдсон Лоуренсо (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдсон Лоуренсо (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдсон Лоуренсо (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдсон Лоуренсо (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Вальмир Галиев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Вальмир Галиев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Вальмир Галиев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Вальмир Галиев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Эдсон Лоуренсо (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эдсон Лоуренсо (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эдсон Лоуренсо (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эдсон Лоуренсо (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эдсон Лоуренсо (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Вальмир Галиев (Рос) – Эдсон Лоуренсо (Бра) 25.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Вальмир Галиев (Рос) и Эдсон Лоуренсо (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Вальмир Галиев (Рос) легко справится с таким соперником, как Эдсон Лоуренсо (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эдсон Лоуренсо (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Вальмир Галиев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Вальмир Галиев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Вальмир Галиев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Вальмир Галиев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Вальмир Галиев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Эдсон Лоуренсо (Бра)

В данный момент Эдсон Лоуренсо (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Эдсон Лоуренсо (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Эдсон Лоуренсо (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Эдсон Лоуренсо (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го марта 2023 года

На титульный бой Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Вальмир Галиев (Рос) — Эдсон Лоуренсо (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Вальмир Галиев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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