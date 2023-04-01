Прогноз на бой Киити Кунимото (Япо) — Кейта Накамура (Япо) 01-го апреля 2023 года

«Киити Кунимото (Япо)» – «Кейта Накамура (Япо)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01.04.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Киити Кунимото (Япо) — Кейта Накамура (Япо). На ринге его участники появятся в 07:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Киити Кунимото (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 07:00 по московскому времени Киити Кунимото (Япо) и Кейта Накамура (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01.04.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Киити Кунимото (Япо) и Кейта Накамура (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Киити Кунимото (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Киити Кунимото (Япо) — Кейта Накамура (Япо):

победа Киити Кунимото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Кейта Накамура (Япо) – 0

Прогноз на матч Киити Кунимото (Япо) – Кейта Накамура (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.04.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Киити Кунимото (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кейта Накамура (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Киити Кунимото (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Киити Кунимото (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Киити Кунимото (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Киити Кунимото (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Киити Кунимото (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Киити Кунимото (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Кейта Накамура (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кейта Накамура (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кейта Накамура (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кейта Накамура (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Кейта Накамура (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Киити Кунимото (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Киити Кунимото (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Киити Кунимото (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Киити Кунимото (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Киити Кунимото (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Киити Кунимото (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Кейта Накамура (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кейта Накамура (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кейта Накамура (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кейта Накамура (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кейта Накамура (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кейта Накамура (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Киити Кунимото (Япо) – Кейта Накамура (Япо) 01.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Киити Кунимото (Япо) и Кейта Накамура (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Киити Кунимото (Япо) и Кейта Накамура (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Киити Кунимото (Япо) и Кейта Накамура (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Киити Кунимото (Япо) и Кейта Накамура (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Киити Кунимото (Япо) легко справится с таким соперником, как Кейта Накамура (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Киити Кунимото (Япо) — Кейта Накамура (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кейта Накамура (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Киити Кунимото (Япо)

Киити Кунимото (Япо) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Киити Кунимото (Япо) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Киити Кунимото (Япо) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Киити Кунимото (Япо) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Киити Кунимото (Япо) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кейта Накамура (Япо)

Никаких высот Кейта Накамура (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кейта Накамура (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кейта Накамура (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кейта Накамура (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Киити Кунимото (Япо) — Кейта Накамура (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.04.2023

Спортивные эксперты считают, что Киити Кунимото (Япо) сейчас намного сильнее, чем Кейта Накамура (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Киити Кунимото (Япо) — Кейта Накамура (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Киити Кунимото (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat2-904432-prognoz-na-match-kasiva-reysol-urava-red-daymonds-31-03-23/