Прогноз на бой Кайл Агуон (Гуа) — Кёхей Хагивара (Япо) 01 апреля

«Кайл Агуон (Гуа)» – «Кёхей Хагивара (Япо)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01.04.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кайл Агуон (Гуа) — Кёхей Хагивара (Япо). На ринге его участники появятся в 07:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кайл Агуон (Гуа) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Кайл Агуон (Гуа) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01.04.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кёхей Хагивара (Япо), так что вряд ли в 07:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайл Агуон (Гуа) — Кёхей Хагивара (Япо):

победа Кайл Агуон (Гуа) – 0, ничья – 0, победа Кёхей Хагивара (Япо) – 0

Прогноз на матч Кайл Агуон (Гуа) – Кёхей Хагивара (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.04.2023 :

Букмекерские конторы на бой Кайл Агуон (Гуа) — Кёхей Хагивара (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кайл Агуон (Гуа) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кайл Агуон (Гуа) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кайл Агуон (Гуа) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кайл Агуон (Гуа) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кайл Агуон (Гуа) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Кёхей Хагивара (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кёхей Хагивара (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кёхей Хагивара (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кёхей Хагивара (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кёхей Хагивара (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Кайл Агуон (Гуа) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кайл Агуон (Гуа) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кайл Агуон (Гуа) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кайл Агуон (Гуа) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кайл Агуон (Гуа) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кайл Агуон (Гуа) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Кёхей Хагивара (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кёхей Хагивара (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кёхей Хагивара (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кёхей Хагивара (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кёхей Хагивара (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кёхей Хагивара (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кёхей Хагивара (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайл Агуон (Гуа) – Кёхей Хагивара (Япо) 01.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кайл Агуон (Гуа) и Кёхей Хагивара (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Кайл Агуон (Гуа) и Кёхей Хагивара (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Кайл Агуон (Гуа) и Кёхей Хагивара (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Кайл Агуон (Гуа) и Кёхей Хагивара (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кайл Агуон (Гуа) и Кёхей Хагивара (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кайл Агуон (Гуа) выиграет бой.

Титульный бой Кайл Агуон (Гуа) — Кёхей Хагивара (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кёхей Хагивара (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кайл Агуон (Гуа)

Так как Кайл Агуон (Гуа) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Кайл Агуон (Гуа) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Кайл Агуон (Гуа) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Кайл Агуон (Гуа) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кёхей Хагивара (Япо)

Уже несколько лет Кёхей Хагивара (Япо) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Кёхей Хагивара (Япо) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Кёхей Хагивара (Япо) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Кайл Агуон (Гуа) — Кёхей Хагивара (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.04.2023

Никто не сомневается, что Кайл Агуон (Гуа) намного сильнее, чем Кёхей Хагивара (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Кайл Агуон (Гуа) и Кёхей Хагивара (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat2-904432-prognoz-na-match-kasiva-reysol-urava-red-daymonds-31-03-23/