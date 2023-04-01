Прогноз на бой Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел) 01 апреля

«Маттео Сигнани (Ита)» – «Феликс Кэш (Вел)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 01.04.2023 должен состояться бой Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Маттео Сигнани (Ита) и Феликс Кэш (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Маттео Сигнани (Ита) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01.04.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Феликс Кэш (Вел), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел):

победа Маттео Сигнани (Ита) – 0, ничья – 0, победа Феликс Кэш (Вел) – 0

Прогноз на матч Маттео Сигнани (Ита) – Феликс Кэш (Вел) Бои, титульный бой, 01.04.2023 :

Так как Маттео Сигнани (Ита) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Феликс Кэш (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Маттео Сигнани (Ита) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Маттео Сигнани (Ита) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Маттео Сигнани (Ита) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Маттео Сигнани (Ита) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Маттео Сигнани (Ита) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Феликс Кэш (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Феликс Кэш (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Феликс Кэш (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Феликс Кэш (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Феликс Кэш (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Маттео Сигнани (Ита) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Маттео Сигнани (Ита) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Маттео Сигнани (Ита) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Маттео Сигнани (Ита) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Маттео Сигнани (Ита) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Феликс Кэш (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Феликс Кэш (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Феликс Кэш (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Феликс Кэш (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Феликс Кэш (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Феликс Кэш (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Феликс Кэш (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Маттео Сигнани (Ита) – Феликс Кэш (Вел) 01.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Маттео Сигнани (Ита) и Феликс Кэш (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Маттео Сигнани (Ита) и Феликс Кэш (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Маттео Сигнани (Ита) и Феликс Кэш (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Маттео Сигнани (Ита) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Феликс Кэш (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Феликс Кэш (Вел) выиграет нокаутом.

Титульный бой Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Феликс Кэш (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Маттео Сигнани (Ита)

Несмотря на то, что Маттео Сигнани (Ита) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Маттео Сигнани (Ита) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Маттео Сигнани (Ита) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Маттео Сигнани (Ита) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Феликс Кэш (Вел)

Сейчас Феликс Кэш (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Феликс Кэш (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Феликс Кэш (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Феликс Кэш (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Феликс Кэш (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 01.04.2023

Несмотря на то, что Маттео Сигнани (Ита) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Феликс Кэш (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Маттео Сигнани (Ита) — Феликс Кэш (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Маттео Сигнани (Ита) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat1-904436-sandecya-skra-prognoz-i-stavki-ot-specialista-31-03-23/