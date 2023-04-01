Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз. Прогноз, ставки на матч(02.04.23)

Прогноз Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз (02-го апреля), ставки и коэффициенты

Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз (02-го апреля 2023 года), ставки и коэффициенты

02-го апреля 2023 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторз.



В последней встрече баскетбольных клубов Шарлотт Хорнетс и Торонто Рэпторз сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 02-го апреля 2023 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 20:00 по МСК.



Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз. Матч назначен на 02-го апреля 2023 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Шарлотт Хорнетс

Баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Торонто Рэпторз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Торонто Рэпторз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Торонто Рэпторз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Торонто Рэпторз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 02-го апреля 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 20:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз. Прогноз, ставки на матч(02.04.23)

Шарлотт Хорнетс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Шарлотт Хорнетс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Торонто Рэпторз

В прошлом матче баскетбольный клуб Торонто Рэпторз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Торонто Рэпторз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Торонто Рэпторз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02-го апреля 2023 года сыграет матч против БК Торонто Рэпторз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Шарлотт Хорнетс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Шарлотт Хорнетс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Торонто Рэпторз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Торонто Рэпторз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Торонто Рэпторз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт Хорнетс — Торонто Рэпторз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Шарлотт Хорнетс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Торонто Рэпторз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Торонто Рэпторз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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