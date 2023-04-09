Прогноз на бой Рэймонд Форд (США) — Джесси Магдалено (США) 09 апреля

«Рэймонд Форд (США)» – «Джесси Магдалено (США)». 09.04.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го апреля 2023 года должен состояться бой Рэймонд Форд (США) — Джесси Магдалено (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рэймонд Форд (США) и Джесси Магдалено (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Рэймонд Форд (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го апреля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джесси Магдалено (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэймонд Форд (США) — Джесси Магдалено (США):

победа Рэймонд Форд (США) – 1.34, ничья – 17, победа Джесси Магдалено (США) – 3.36

Прогноз на матч Рэймонд Форд (США) – Джесси Магдалено (США) Бои, титульный бой, 09-го апреля 2023 года :

По коэффициенту 1.34 ставить на то, что выиграет Рэймонд Форд (США) не очень выгодно, а вот Джесси Магдалено (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.36.

История личных встреч

В свои 32 года Рэймонд Форд (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рэймонд Форд (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рэймонд Форд (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рэймонд Форд (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рэймонд Форд (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Джесси Магдалено (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джесси Магдалено (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джесси Магдалено (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джесси Магдалено (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джесси Магдалено (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Рэймонд Форд (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рэймонд Форд (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рэймонд Форд (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рэймонд Форд (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рэймонд Форд (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Джесси Магдалено (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джесси Магдалено (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джесси Магдалено (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джесси Магдалено (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джесси Магдалено (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джесси Магдалено (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джесси Магдалено (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рэймонд Форд (США) – Джесси Магдалено (США) 09.04.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рэймонд Форд (США) и Джесси Магдалено (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рэймонд Форд (США) и Джесси Магдалено (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рэймонд Форд (США) и Джесси Магдалено (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рэймонд Форд (США) и Джесси Магдалено (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рэймонд Форд (США) легко справится с таким соперником, как Джесси Магдалено (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Рэймонд Форд (США) в данный момент сильнее, нежели Джесси Магдалено (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рэймонд Форд (США)

Рэймонд Форд (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Рэймонд Форд (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Рэймонд Форд (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Рэймонд Форд (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Рэймонд Форд (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Джесси Магдалено (США)

Последний раз Джесси Магдалено (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джесси Магдалено (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джесси Магдалено (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джесси Магдалено (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джесси Магдалено (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джесси Магдалено (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рэймонд Форд (США) — Джесси Магдалено (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го апреля 2023 года

Несмотря на то, что Рэймонд Форд (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джесси Магдалено (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рэймонд Форд (США) будет намного сильнее, чем Джесси Магдалено (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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