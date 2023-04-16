Прогноз на бой Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит) 16 апреля

«Джозеф Джойс (Вел)» – «Чжилей Чжан (Кит)». 16.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит) на 16-го апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джозеф Джойс (Вел) и Чжилей Чжан (Кит) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Стало известно, что именно 16-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит):

победа Джозеф Джойс (Вел) – 1.11, ничья – 26, победа Чжилей Чжан (Кит) – 6.35

Прогноз на матч Джозеф Джойс (Вел) – Чжилей Чжан (Кит) Бои, титульный бой, 16-го апреля :

Ставки по коэффициенту 1.11 окажутся выигрышными, если Джозеф Джойс (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Чжилей Чжан (Кит), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 6.35.

История личных встреч

На данный момент Джозеф Джойс (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джозеф Джойс (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джозеф Джойс (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джозеф Джойс (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Чжилей Чжан (Кит) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Чжилей Чжан (Кит) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Чжилей Чжан (Кит) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Чжилей Чжан (Кит) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Чжилей Чжан (Кит) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джозеф Джойс (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джозеф Джойс (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джозеф Джойс (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джозеф Джойс (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джозеф Джойс (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джозеф Джойс (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Чжилей Чжан (Кит) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Чжилей Чжан (Кит) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Чжилей Чжан (Кит) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Чжилей Чжан (Кит) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Чжилей Чжан (Кит) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Чжилей Чжан (Кит) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Чжилей Чжан (Кит) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джозеф Джойс (Вел) – Чжилей Чжан (Кит) 16.04.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джозеф Джойс (Вел) и Чжилей Чжан (Кит). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джозеф Джойс (Вел) и Чжилей Чжан (Кит) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Джозеф Джойс (Вел) и Чжилей Чжан (Кит) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джозеф Джойс (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Чжилей Чжан (Кит) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джозеф Джойс (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джозеф Джойс (Вел) и Чжилей Чжан (Кит), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Чжилей Чжан (Кит) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джозеф Джойс (Вел)

Так как Джозеф Джойс (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джозеф Джойс (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джозеф Джойс (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джозеф Джойс (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Чжилей Чжан (Кит)

Последний раз Чжилей Чжан (Кит) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Чжилей Чжан (Кит) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Чжилей Чжан (Кит) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Чжилей Чжан (Кит) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Чжилей Чжан (Кит)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Чжилей Чжан (Кит) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джозеф Джойс (Вел) — Чжилей Чжан (Кит) собираются ставить на то, что сильнее будет Джозеф Джойс (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Джозеф Джойс (Вел) и Чжилей Чжан (Кит) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.