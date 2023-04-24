Прогноз на бой Павел Шульский (Рос) — Дамил Шарафутдинов (Рос) 26-го апреля 2023 года

«Павел Шульский (Рос)» – «Дамил Шарафутдинов (Рос)». 26.04.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26.04.2023 должен состояться бой Павел Шульский (Рос) — Дамил Шарафутдинов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Павел Шульский (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26.04.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дамил Шарафутдинов (Рос), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Шульский (Рос) — Дамил Шарафутдинов (Рос):

победа Павел Шульский (Рос) – 0, ничья – 0, победа Дамил Шарафутдинов (Рос) – 0

Прогноз на матч Павел Шульский (Рос) – Дамил Шарафутдинов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26.04.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Павел Шульский (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Дамил Шарафутдинов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Павел Шульский (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Павел Шульский (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Павел Шульский (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Павел Шульский (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Павел Шульский (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Павел Шульский (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Дамил Шарафутдинов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дамил Шарафутдинов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дамил Шарафутдинов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дамил Шарафутдинов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дамил Шарафутдинов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Павел Шульский (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Павел Шульский (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Павел Шульский (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Павел Шульский (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Дамил Шарафутдинов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Дамил Шарафутдинов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Дамил Шарафутдинов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Дамил Шарафутдинов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Дамил Шарафутдинов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Павел Шульский (Рос) – Дамил Шарафутдинов (Рос) 26.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Павел Шульский (Рос) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Павел Шульский (Рос) — Дамил Шарафутдинов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дамил Шарафутдинов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Павел Шульский (Рос)

Хотя Павел Шульский (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Павел Шульский (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Павел Шульский (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Павел Шульский (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Павел Шульский (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Дамил Шарафутдинов (Рос)

Никаких высот Дамил Шарафутдинов (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Дамил Шарафутдинов (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Дамил Шарафутдинов (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Дамил Шарафутдинов (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Павел Шульский (Рос) — Дамил Шарафутдинов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26.04.2023

В этом поединке Павел Шульский (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Дамил Шарафутдинов (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Павел Шульский (Рос) и Дамил Шарафутдинов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Павел Шульский (Рос) выиграет бой.

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