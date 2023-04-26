Прогноз Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола (26.04.2023), ставки и коэффициенты

Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.04.23)

26-го апреля 2023 года в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эшли Лэйхи , а противостоять в этом поединке будет Альессандра Маззола.



Теннисное противостояние Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола пройдет 26-го апреля 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:30 по московскому времени. Хотя Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Альессандра Маззола.



Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26-го апреля 2023 года откроет его противостояние Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:30 по МСК, то есть до начала игры. Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Альессандра Маззола может гордиться семью победами, а вот Эшли Лэйхи имеет только пять выигранных встреч.

Эшли Лэйхи

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Эшли Лэйхи находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Эшли Лэйхи является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Эшли Лэйхи умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Эшли Лэйхи обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Эшли Лэйхи может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Альессандра Маззола

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Альессандра Маззола имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Альессандра Маззола демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Альессандра Маззола не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Альессандра Маззола не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Длительное время Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола (26-го апреля 2023 года), ставки и коэффициенты

Эшли Лэйхи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эшли Лэйхи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эшли Лэйхи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эшли Лэйхи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эшли Лэйхи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эшли Лэйхи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эшли Лэйхи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эшли Лэйхи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Альессандра Маззола

Этот сезон Альессандра Маззола проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Альессандра Маззола снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Альессандра Маззола слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Альессандра Маззола допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Эшли Лэйхи сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Альессандра Маззола имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Эшли Лэйхи – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эшли Лэйхи — Альессандра Маззола. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Эшли Лэйхи и Альессандра Маззола. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Эшли Лэйхи и для Альессандра Маззола, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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