Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.04.23)

Прогноз Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино (26.04.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино 26-го апреля 2023 года

26-го апреля 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Лучано Дардери , а противостоять в этом поединке будет Коннер Хуэртас Дель Пино.



Лучано Дардери сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 26-го апреля 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Коннер Хуэртас Дель Пино. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Коннер Хуэртас Дель Пино, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 26-го апреля 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лучано Дардери и Коннер Хуэртас Дель Пино не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Лучано Дардери

В этом сезоне Лучано Дардери демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Лучано Дардери снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Лучано Дардери является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Лучано Дардери не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Лучано Дардери еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Коннер Хуэртас Дель Пино

Коннер Хуэртас Дель Пино имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Коннер Хуэртас Дель Пино уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Коннер Хуэртас Дель Пино умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Коннер Хуэртас Дель Пино обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Коннер Хуэртас Дель Пино проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Лучано Дардери и Коннер Хуэртас Дель Пино. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Лучано Дардери и Коннер Хуэртас Дель Пино должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.04.23)

Лучано Дардери

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Лучано Дардери проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Лучано Дардери в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Лучано Дардери больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Лучано Дардери уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Коннер Хуэртас Дель Пино

В этом сезоне Коннер Хуэртас Дель Пино действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Коннер Хуэртас Дель Пино обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Коннер Хуэртас Дель Пино не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Коннер Хуэртас Дель Пино не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Коннер Хуэртас Дель Пино имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лучано Дардери и Коннер Хуэртас Дель Пино. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино: кто пройдет в следующий раунд?

Лучано Дардери и Коннер Хуэртас Дель Пино которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лучано Дардери имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Коннер Хуэртас Дель Пино хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лучано Дардери. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Коннер Хуэртас Дель Пино умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лучано Дардери довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Коннер Хуэртас Дель Пино вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лучано Дардери.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лучано Дардери — Коннер Хуэртас Дель Пино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лучано Дардери и Коннер Хуэртас Дель Пино сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лучано Дардери, и Коннер Хуэртас Дель Пино будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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