Прогноз на бой Джунтаро Ушики (Япо) — Микуру Асакура (Япо) 29.04.2023

«Джунтаро Ушики (Япо)» – «Микуру Асакура (Япо)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джунтаро Ушики (Япо) проведет 29-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Микуру Асакура (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 08:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Джунтаро Ушики (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Микуру Асакура (Япо), так что вряд ли в 08:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джунтаро Ушики (Япо) — Микуру Асакура (Япо):

победа Джунтаро Ушики (Япо) – 0, ничья – 0, победа Микуру Асакура (Япо) – 0

Прогноз на матч Джунтаро Ушики (Япо) – Микуру Асакура (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го апреля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джунтаро Ушики (Япо) не очень выгодно, а вот Микуру Асакура (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Джунтаро Ушики (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джунтаро Ушики (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джунтаро Ушики (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джунтаро Ушики (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джунтаро Ушики (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джунтаро Ушики (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джунтаро Ушики (Япо) может и не устоять на ногах.

Микуру Асакура (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Микуру Асакура (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Микуру Асакура (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Микуру Асакура (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Микуру Асакура (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джунтаро Ушики (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джунтаро Ушики (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джунтаро Ушики (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джунтаро Ушики (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джунтаро Ушики (Япо) валится с ног. К тому же, Джунтаро Ушики (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джунтаро Ушики (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Микуру Асакура (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Микуру Асакура (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Микуру Асакура (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Микуру Асакура (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Микуру Асакура (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джунтаро Ушики (Япо) – Микуру Асакура (Япо) 29.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джунтаро Ушики (Япо) и Микуру Асакура (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джунтаро Ушики (Япо) и Микуру Асакура (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джунтаро Ушики (Япо) и Микуру Асакура (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джунтаро Ушики (Япо) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джунтаро Ушики (Япо) — Микуру Асакура (Япо) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Микуру Асакура (Япо).

Джунтаро Ушики (Япо)

На самом деле Джунтаро Ушики (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джунтаро Ушики (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джунтаро Ушики (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джунтаро Ушики (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джунтаро Ушики (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Микуру Асакура (Япо)

В данный момент Микуру Асакура (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Микуру Асакура (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Микуру Асакура (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Микуру Асакура (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джунтаро Ушики (Япо) — Микуру Асакура (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го апреля

На титульный бой Джунтаро Ушики (Япо) — Микуру Асакура (Япо) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Джунтаро Ушики (Япо) легко справится с таким соперником, как Микуру Асакура (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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