Прогноз на бой Шем Рок (Вел) — Артур Лима (Бра) 29.04.2023

«Шем Рок (Вел)» – «Артур Лима (Бра)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Шем Рок (Вел) проведет 29.04.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Артур Лима (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 29.04.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шем Рок (Вел) — Артур Лима (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шем Рок (Вел) — Артур Лима (Бра):

победа Шем Рок (Вел) – 0, ничья – 0, победа Артур Лима (Бра) – 0

Прогноз на матч Шем Рок (Вел) – Артур Лима (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.04.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Шем Рок (Вел) не очень выгодно, а вот Артур Лима (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Шем Рок (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Шем Рок (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Шем Рок (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Шем Рок (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Шем Рок (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Артур Лима (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Артур Лима (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Артур Лима (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Артур Лима (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Артур Лима (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Шем Рок (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шем Рок (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шем Рок (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шем Рок (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шем Рок (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шем Рок (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Артур Лима (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Артур Лима (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Артур Лима (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Артур Лима (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Артур Лима (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Шем Рок (Вел) – Артур Лима (Бра) 29.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шем Рок (Вел) и Артур Лима (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шем Рок (Вел) и Артур Лима (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шем Рок (Вел) и Артур Лима (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шем Рок (Вел) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шем Рок (Вел) и Артур Лима (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Артур Лима (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шем Рок (Вел)

Несмотря на то, что Шем Рок (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Шем Рок (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Шем Рок (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Шем Рок (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Артур Лима (Бра)

Никаких высот Артур Лима (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Артур Лима (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Артур Лима (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Артур Лима (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Шем Рок (Вел) — Артур Лима (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.04.2023

Несмотря на то, что Шем Рок (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Артур Лима (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Шем Рок (Вел) — Артур Лима (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Артур Лима (Бра) выиграет нокаутом.

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