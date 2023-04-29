Прогноз на бой Верджил Ортиц-младший (США) — Эимантас Станионис (Лит) 30.04.2023

«Верджил Ортиц-младший (США)» – «Эимантас Станионис (Лит)». 30.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Верджил Ортиц-младший (США) — Эимантас Станионис (Лит) на 30-го апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Верджил Ортиц-младший (США) и Эимантас Станионис (Лит) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:00.

Сейчас Верджил Ортиц-младший (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эимантас Станионис (Лит), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Верджил Ортиц-младший (США) — Эимантас Станионис (Лит):

победа Верджил Ортиц-младший (США) – 1.34, ничья – 19, победа Эимантас Станионис (Лит) – 3.76

Прогноз на матч Верджил Ортиц-младший (США) – Эимантас Станионис (Лит) Бои, титульный бой, 30-го апреля :

По коэффициенту 1.34 ставить на то, что выиграет Верджил Ортиц-младший (США) не очень выгодно, а вот Эимантас Станионис (Лит) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.76.

История личных встреч

В свои 32 года Верджил Ортиц-младший (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Верджил Ортиц-младший (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Верджил Ортиц-младший (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Верджил Ортиц-младший (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Верджил Ортиц-младший (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Эимантас Станионис (Лит) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эимантас Станионис (Лит) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эимантас Станионис (Лит) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эимантас Станионис (Лит) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эимантас Станионис (Лит) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Верджил Ортиц-младший (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Верджил Ортиц-младший (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Верджил Ортиц-младший (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Верджил Ортиц-младший (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Верджил Ортиц-младший (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Верджил Ортиц-младший (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Эимантас Станионис (Лит) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эимантас Станионис (Лит) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эимантас Станионис (Лит) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эимантас Станионис (Лит) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эимантас Станионис (Лит) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эимантас Станионис (Лит) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эимантас Станионис (Лит) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Верджил Ортиц-младший (США) – Эимантас Станионис (Лит) 30.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Верджил Ортиц-младший (США) и Эимантас Станионис (Лит) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Верджил Ортиц-младший (США) и Эимантас Станионис (Лит). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Верджил Ортиц-младший (США) и Эимантас Станионис (Лит). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Верджил Ортиц-младший (США) и Эимантас Станионис (Лит) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Верджил Ортиц-младший (США) и Эимантас Станионис (Лит) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Верджил Ортиц-младший (США) сейчас находится на пике формы, так что Эимантас Станионис (Лит) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Верджил Ортиц-младший (США).

На чемпионский бой Верджил Ортиц-младший (США) — Эимантас Станионис (Лит) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эимантас Станионис (Лит), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Верджил Ортиц-младший (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Верджил Ортиц-младший (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Верджил Ортиц-младший (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Верджил Ортиц-младший (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Верджил Ортиц-младший (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Эимантас Станионис (Лит)

В данный момент Эимантас Станионис (Лит) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Эимантас Станионис (Лит) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Эимантас Станионис (Лит) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Эимантас Станионис (Лит) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Верджил Ортиц-младший (США) — Эимантас Станионис (Лит). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го апреля

На титульный бой Верджил Ортиц-младший (США) — Эимантас Станионис (Лит) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Верджил Ортиц-младший (США) является очевидным фаворитом, ведь Эимантас Станионис (Лит) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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