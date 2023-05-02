Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима (03-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима (03-го мая), ставки и коэффициенты

03-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз , а противостоять в этом поединке будет Касцино/Учижима.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 03-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го мая откроет его противостояние Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Касцино/Учижима может гордиться семью победами, а вот Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз имеет только пять выигранных встреч.

Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз

На данный момент Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Касцино/Учижима

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Касцино/Учижима имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Касцино/Учижима демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Касцино/Учижима не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Касцино/Учижима не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

WTA, Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима

Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима (03-го мая), ставки и коэффициенты

Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз

Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Касцино/Учижима

На этом турнире Касцино/Учижима играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Касцино/Учижима какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Касцино/Учижима уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Касцино/Учижима много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Касцино/Учижима сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Касцино/Учижима не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Касцино/Учижима имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз — Касцино/Учижима. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и Касцино/Учижима. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бассольс Рибера/Ромеро Гормаз и для Касцино/Учижима, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-648311-niklas-salminenstevens-mensiksvrchina-prognoz-specialista-03-05-23/