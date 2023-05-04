Прогноз на бой Хуан Феликс Гомес (Исп) — Каталин Ионеску (Рум) 05-го мая

«Хуан Феликс Гомес (Исп)» – «Каталин Ионеску (Рум)». 05.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 05 мая должен состояться бой Хуан Феликс Гомес (Исп) — Каталин Ионеску (Рум), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 21:00 по московскому времени Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 05 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хуан Феликс Гомес (Исп).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Феликс Гомес (Исп) — Каталин Ионеску (Рум):

победа Хуан Феликс Гомес (Исп) – 1.144, ничья – 17, победа Каталин Ионеску (Рум) – 5.85

Прогноз на матч Хуан Феликс Гомес (Исп) – Каталин Ионеску (Рум) Бои, титульный бой, 05 мая :

Ставки по коэффициенту 1.144 окажутся выигрышными, если Хуан Феликс Гомес (Исп) станет победителем боя. Если выиграет Каталин Ионеску (Рум), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.85.

История личных встреч

В свои 32 года Хуан Феликс Гомес (Исп) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хуан Феликс Гомес (Исп) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хуан Феликс Гомес (Исп) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хуан Феликс Гомес (Исп) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хуан Феликс Гомес (Исп) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Каталин Ионеску (Рум) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Каталин Ионеску (Рум) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Каталин Ионеску (Рум) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Каталин Ионеску (Рум) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Каталин Ионеску (Рум) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Хуан Феликс Гомес (Исп) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хуан Феликс Гомес (Исп) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хуан Феликс Гомес (Исп) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хуан Феликс Гомес (Исп) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Каталин Ионеску (Рум) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Каталин Ионеску (Рум) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Каталин Ионеску (Рум) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Каталин Ионеску (Рум) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Каталин Ионеску (Рум) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Каталин Ионеску (Рум) должен задуматься о своей обороне.

Хуан Феликс Гомес (Исп) – Каталин Ионеску (Рум) 05.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хуан Феликс Гомес (Исп) и Каталин Ионеску (Рум), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хуан Феликс Гомес (Исп) выиграет бой.

Титульный бой Хуан Феликс Гомес (Исп) — Каталин Ионеску (Рум) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Каталин Ионеску (Рум) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хуан Феликс Гомес (Исп)

Хуан Феликс Гомес (Исп) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Хуан Феликс Гомес (Исп) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Хуан Феликс Гомес (Исп) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Хуан Феликс Гомес (Исп) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Хуан Феликс Гомес (Исп) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Каталин Ионеску (Рум)

Сейчас Каталин Ионеску (Рум) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Каталин Ионеску (Рум) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Каталин Ионеску (Рум) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Каталин Ионеску (Рум) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Каталин Ионеску (Рум) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хуан Феликс Гомес (Исп) — Каталин Ионеску (Рум). Прогноз и ставки на матч. Бои 05 мая

В этом поединке Хуан Феликс Гомес (Исп) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Каталин Ионеску (Рум), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Хуан Феликс Гомес (Исп) легко справится с таким соперником, как Каталин Ионеску (Рум). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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