Прогноз Пато — Сан-Паулу (04-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пато — Сан-Паулу 04-го февраля 2020 года

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

Пато — Сан-Паулу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Пато

Болельщики баскетбольного клуба Пато очень любят матчи против БК Сан-Паулу, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 04-го февраля 2020 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Пато одержали три легкие победы.Поединок между баскетбольными клубами Пато и Сан-Паулу собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 04-го февраля 2020 года. Ее начало будет в 02:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Пато, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Пато отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Пато также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Сан-Паулу

Прогресс баскетбольного клуба Сан-Паулу по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сан-Паулу обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сан-Паулу потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Пато — Сан-Паулу (04-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Пато

Сан-Паулу

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Сегодня матч Пато — Сан-Паулу Прогнозы от БК «БалтБет»

Пато - Сан-Паулу: в ожидании «трёхочковых бросков»

СЕГОДНЯ МАТЧ Пато - Сан-Паулу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На 04-го февраля 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Пато - Сан-Паулу. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Пато дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сан-Паулу удалось одержать победу у себя дома.После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Пато наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Пато сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Пато всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Пато бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.В прошлом месяце баскетбольный клуб Сан-Паулу играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сан-Паулу надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Пато - Сан-Паулу, который должен пройти 04-го февраля 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Пато в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Пато провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Пато показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Пато и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных. На прошлой неделе баскетбольный клуб Сан-Паулу все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Сан-Паулу также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Сан-Паулу продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.Болельщики баскетбольного клуба Пато уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Пато пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Пато составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь. Три года назад у баскетбольного клуба Сан-Паулу сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сан-Паулу идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-236461-prognoz-na-match-tomas-fenkatt-dzheyson-kabler-ot-eksperta-04-02-20/