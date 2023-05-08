Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски (09.05.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски 09-го мая 2023 года

09-го мая 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джаннесси/Карузо , а противостоять в этом поединке будет Вехнельт/Матушевски.



Буквально несколько дней назад Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски играли свои матчи, а теперь уже 09-го мая 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Джаннесси/Карузо имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 09-го мая 2023 года откроет его противостояние Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вехнельт/Матушевски может гордиться семью победами, а вот Джаннесси/Карузо имеет только пять выигранных встреч.

Джаннесси/Карузо

На данный момент Джаннесси/Карузо является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Джаннесси/Карузо однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Джаннесси/Карузо демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Джаннесси/Карузо хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Джаннесси/Карузо часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Вехнельт/Матушевски

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Вехнельт/Матушевскив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Вехнельт/Матушевски играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Вехнельт/Матушевски держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Вехнельт/Матушевски демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Вехнельт/Матушевски находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски впервые будут встречаться между собой. Если Джаннесси/Карузо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вехнельт/Матушевски пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джаннесси/Карузо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джаннесси/Карузо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски 09-го мая 2023 года

Джаннесси/Карузо

Несмотря на внушительный возраст, Джаннесси/Карузо демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джаннесси/Карузо гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джаннесси/Карузо обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джаннесси/Карузо снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джаннесси/Карузо может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вехнельт/Матушевски

В этом сезоне Вехнельт/Матушевски не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вехнельт/Матушевски сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вехнельт/Матушевски допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вехнельт/Матушевски допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вехнельт/Матушевски демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джаннесси/Карузо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вехнельт/Матушевски в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джаннесси/Карузо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вехнельт/Матушевски сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джаннесси/Карузо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джаннесси/Карузо — Вехнельт/Матушевски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джаннесси/Карузо и Вехнельт/Матушевски сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джаннесси/Карузо, и Вехнельт/Матушевски будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-650366-skalica-20-zhen-pezinok-20-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-slovakii-do-20-let-08-05-23/