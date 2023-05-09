Прогноз на бой Томоя Цубой (Япо) — Давид Мачария (Кен) 09 мая

«Томоя Цубой (Япо)» – «Давид Мачария (Кен)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Томоя Цубой (Япо) — Давид Мачария (Кен). На ринге его участники появятся в 12:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Томоя Цубой (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09-го мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Томоя Цубой (Япо) — Давид Мачария (Кен). По Москве начало данного поединка будет в 12:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томоя Цубой (Япо) — Давид Мачария (Кен):

победа Томоя Цубой (Япо) – 0, ничья – 0, победа Давид Мачария (Кен) – 0

Прогноз на матч Томоя Цубой (Япо) – Давид Мачария (Кен) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09-го мая :

Так как Томоя Цубой (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Давид Мачария (Кен) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Томоя Цубой (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Томоя Цубой (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Томоя Цубой (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Томоя Цубой (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Томоя Цубой (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Давид Мачария (Кен) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Давид Мачария (Кен) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Давид Мачария (Кен) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Давид Мачария (Кен) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Давид Мачария (Кен) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Томоя Цубой (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Томоя Цубой (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Томоя Цубой (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Томоя Цубой (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Томоя Цубой (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Томоя Цубой (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Давид Мачария (Кен) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Давид Мачария (Кен) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Давид Мачария (Кен) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Давид Мачария (Кен) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Давид Мачария (Кен) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Томоя Цубой (Япо) – Давид Мачария (Кен) 09.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Томоя Цубой (Япо) и Давид Мачария (Кен) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Томоя Цубой (Япо) и Давид Мачария (Кен). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Томоя Цубой (Япо) и Давид Мачария (Кен) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Томоя Цубой (Япо) и Давид Мачария (Кен) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Томоя Цубой (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Давид Мачария (Кен) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Томоя Цубой (Япо).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Томоя Цубой (Япо) и Давид Мачария (Кен), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Давид Мачария (Кен) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Томоя Цубой (Япо)

Так как Томоя Цубой (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Томоя Цубой (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Томоя Цубой (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Томоя Цубой (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Давид Мачария (Кен)

Сейчас Давид Мачария (Кен) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Давид Мачария (Кен) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Давид Мачария (Кен) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Давид Мачария (Кен) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Давид Мачария (Кен) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Томоя Цубой (Япо) — Давид Мачария (Кен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09-го мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Томоя Цубой (Япо) — Давид Мачария (Кен) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Томоя Цубой (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Томоя Цубой (Япо) и Давид Мачария (Кен), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Томоя Цубой (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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